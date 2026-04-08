Te invitamos a una Noche de Tango y Folclore, en el marco del ciclo “Veladas por Memoria, Verdad y Justicia, a 50 años del golpe”. Un espacio para compartir nuestra cultura popular, con música, danza y el compromiso de mantener viva la memoria colectiva.
💃 Clase abierta de folclore
🎶 Tangos y milongas para disfrutar y bailar
🍽️ Buffet a precios populares
🎤 Cierra la noche Guillermo Conigliaro
📅 Sábado 11 de abril
🕗 20 hs
📍 Av. Calchaquí 627 – Centro Cultural El Galpón
🎟️ Bono contribución: $5000
📲 Reservá tu mesa: 1132902530 (whatsapp)
Sumate a esta primera velada.
🫶🏻Memoria, Verdad y Justicia se construyen en comunidad❤️