Te invitamos a una Noche de Tango y Folclore, en el marco del ciclo “Veladas por Memoria, Verdad y Justicia, a 50 años del golpe”. Un espacio para compartir nuestra cultura popular, con música, danza y el compromiso de mantener viva la memoria colectiva.

💃 Clase abierta de folclore

🎶 Tangos y milongas para disfrutar y bailar

🍽️ Buffet a precios populares

🎤 Cierra la noche Guillermo Conigliaro

📅 Sábado 11 de abril

🕗 20 hs

📍 Av. Calchaquí 627 – Centro Cultural El Galpón

🎟️ Bono contribución: $5000

📲 Reservá tu mesa: 1132902530 (whatsapp)

Sumate a esta primera velada.

🫶🏻Memoria, Verdad y Justicia se construyen en comunidad❤️