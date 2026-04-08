El Polo Social y Productivo Pedro Coria se reunió con referentes del sector cooperativo, propuesto por la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo "un espacio de intercambio y reflexión pensando en el fortalecimiento de nuestros espacios

contamos con la presencia del presidente de CONARCOOP, Ramiro Martinez.

"Nuestras cooperativas hoy atraviesan el freno de una economía agresiva e inhumana.Pero el cooperativismo sabe de crisis y de reconstrucciones. Nos unimos para que la parálisis no se vuelva silencio, reivindicando que donde hay una necesidad, hay una organización que sostiene", dijo Facundo Coria.

@andrealduarte74

@facundo_maximiliano_coria

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