La región centro y litoral de ATE provincia de Buenos Aires llevó a cabo su pre-congreso en Ayacucho para debatir los principales lineamientos que se pondrán en discusión durante la instancia ordinaria y formal que se llevará a cabo el 29 de abril.

Durante la discusión hubo representaciones sindicales de diferentes seccionales, además de la anfitriona, como las de Tandil, Necochea, Mar del Plata, Olavarría, San Miguel del Monte, Azul, La Costa.

“Charlamos la coyuntura adversa en la que nos encontramos ante las políticas de ajuste y saqueo del gobierno nacional que tiene como enemigo principal a los jubilados, discapacitados, a los trabajadores y trabajadoras, y a todo lo que represente derechos para los sectores populares”, aseguró Claudio Arévalo, secretario general de ATE durante el debate.

En ese marco, remarcó la necesidad de construir acuerdos y alianzas entre los sectores populares para el tiempo que viene: “En ese contexto, debatimos la necesidad de construir la unidad de las organizaciones, como demostramos entre las dos CTA o en el impulso del FRESU que está convocando a un plenario en Pilar, donde vamos a participar de esos debates para sacar una estrategia que contenga las necesidades del pueblo. Necesitamos que lo más pronto posible se vaya Milei porque nos está convirtiendo en una colonia yanqui”. En ese marco, remarcó la necesidad de construir acuerdos y alianzas entre los sectores populares para el tiempo que viene: “En ese contexto, debatimos la necesidad de construir la unidad de las organizaciones, como demostramos entre las dos CTA o en el impulso del FRESU que está convocando a un plenario en Pilar, donde vamos a participar de esos debates para sacar una estrategia que contenga las necesidades del pueblo. Necesitamos que lo más pronto posible se vaya Milei porque nos está convirtiendo en una colonia yanqui”.

Del Consejo Directivo Provincial (CDP) también estuvieron Eliana Aguirre (secretaria general Adjunta), Carlos Díaz (Administrativo), Juan Murgia (Gremial), Vanina Zurita (Interior), Gabriela Scheffer (Prensa), Luis Romero (Dir. Salud IDEP), Dabel Roblin (Nacionales), Bety Mendoza (Jubilados) Nancy Alarcón (Discapacidad), entre otros. Por su parte, en representaciones de las seccionales estuvieron Alejandro Corvalán (Ayacucho) Claudia Rey (Mar del Plata), Eduardo Bercovich (Azul), Gustavo “fito” Méndez (La Costa), Jorge Álvaro (Monte), Claudia Van de Vluet (Necochea), María Luisa Quintana (Olavarría) y Erica Lanzini (Tandil).

De la discusión surgieron una serie de aportes al documento político que buscará ser la base de la discusión del Congreso Provincial.

“Tenemos que volver a ser felices y la única manera de que el pueblo vuelva a ser felíz es con la clase trabajadora protagonizando un cambio desde abajo para arriba. Necesitamos recuperar los 22 mil billones que el gobierno nacional le robó a los bonaerenses y luchar contra el cierre de empresas como ocurrió con FATE. No vamos a permitir que el ajuste lo siga pagando la clase trabajadora”, concluyó Arévalo.