Participará Liliana Colino, enfermera argentina que estuvo en las Islas durante la Guerra.

El sábado 11 de abril a las 10 h se realizará el segundo encuentro de Historia y Ambiente que organiza el Foro de Pensamiento Crítico de la UTN Avellaneda, titulado “La guerra de Malvinas narrada por una de sus protagonistas”, que contará con una entrevista a Liliana Colino, única enfermera argentina presente en las Islas durante el conflicto bélico.

El objetivo es debatir acerca de los vínculos entre la guerra y las disputas por la soberanía en relación con el usufructo económico del mar austral y las concesiones sobre los bienes naturales a partir del análisis de los intereses económicos que siguen en juego en Malvinas y el impacto que el proceso de desmalvinización tuvo en la memoria colectiva.

Con la participación de Liliana Colino, en tanto, se reflexionará acerca del lugar que ocuparon las mujeres en la guerra, el impacto que hoy genera el colonialismo en el mar austral y cómo pensar Malvinas desde una perspectiva latinoamericana.

El encuentro es abierto a toda la comunidad y se realizará en el quincho del Campus Villa Domínico de la Facultad (av. Ramón Franco 5050). Por consultas, comunicarse con el Foro en Facebook (@ForodePensamientoCrítico) o en Instagram (@foropensamiento).