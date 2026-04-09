El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi y la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, recibieron al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, para inaugurar las sedes del programa Envión en Piñeiro y Villa Luján. El Programa Envión propone un espacio de acompañamiento integral para adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, garantizando oportunidades, escucha y acceso a derechos.

Junto a la secretaria de Desarrollo Social local, Paula Bonetti, y la diputada provincial, Romina Barreiro, los funcionarios recorrieron las flamantes instalaciones.

La sede ubicada en Murguiondo 1741, Piñeiro, cuenta con una superficie de 200 m² y dos plantas, cuenta con SUM, sector de recepción y administración. Cocina, baños y taller-comedor. Además, dos aulas-taller para actividades educativas, artísticas y de formación; patio y terraza.

Mientras que el edificio ubicado en el Pasaje N° 3611, Gerli, tiene una superficie de 360 m²: planta baja con SUM, cocina, baños, patio exterior y sector de recepción y administración; y planta alta, con dos aulas talleres y un sector de recreación y descanso.

Durante la actividad, las autoridades también firmaron la ampliación del acuerdo de cooperación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que contempla la incorporación de becas, quedando un total de 4500 becas para beneficiarios, 450 para tutores y 225 equipos técnicos. La inversión es de 199.467.000 pesos.