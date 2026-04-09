El quilmeño Marcelo Fraga fue electo presidente del Partido Gen de la Provincia de Buenos Aires.

Este lunes 6 de abril se realizó la reunión de la Junta Ejecutiva del Gen de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de constituir la nueva Junta Ejecutiva Provincial y la Elección de los miembros de Mesa Ejecutiva Provincial.

Como resultado de la reunión Marcelo Fraga fue electo presidente del Partido que lidera Margarita Stolbizer, y será acompañado en su gestión por Mariela Tugnareli (Mar del Plata) como vicepresidenta, Alejandro Santopietro (25 de Mayo) como Tesorero, Natalia Dziakowski (Bahia Blanca) a cargo de la Protesorería, y como Secretarios: Carlos Tinant (San Fernando), Silvana Berger (La Plata) y Horacio Romano (9 de julio)

Tras su elección Marcelo Fraga agradeció la confianza y compromiso de los dirigentes y militantes del partido y reconoció la tarea desempeñada por la Presidenta saliente Julia Romero y el Presidente del Congreso del Partido Omar Duclos.

Al finalizar Marcelo Fraga expresó “somos el partido de la igualdad, y de la decencia en la gestión. Un partido que reclama por el dialogo político para superar los problemas de nuestro pueblo, Un partido con ideas, principios y valores, que no quiere volver al pasado, pero tampoco se conforma con un presente donde la crueldad y la violencia son parte del proyecto político oficial. Queremos un futuro para nuestra Provincia y nuestro país con más igualdad, más dialogo y más justicia donde todos los habitantes tengan acceso a la salud, a la educación de calidad y al trabajo para tener la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida.”

Marcelo Fraga es oriundo de la ciudad de Quilmes, referente del Gen Quilmeño desde la fundación del Partido Gen, fue candidato a concejal en dos oportunidades, Candidato a Diputado Nacional y últimamente era vicepresidente del Gen Provincial. En el plano profesional es Licenciado en Educación Profesor concursado en la UNQ y fue asesor en materia de Política Educativa en la Cámara de Diputados de la Nación. En su larga trayectoria política supo ser Secretario de la Federación Universitaria Argentina, Presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la UNQ, y Convencional Nacional de la Unión Cívica Radical.