El programa Avellaneda Siembra otorga a los vecinos semillas agroecológicas de hortalizas de temporada en el Vivero Municipal de Wilde.

Los vecinos podrán retirar semillas agroecológicas de hortalizas de temporada en el Vivero Municipal de Wilde. La iniciativa busca fortalecer la producción sustentable, el consumo responsable y la soberanía alimentaria en los hogares de la ciudad.

Durante la temporada primavera-verano, quienes residan en Avellaneda podrán acercarse al Vivero Municipal, ubicado en Onsari 1850, Wilde, para retirar sin costo sus semillas de hortalizas agroecológicas. El único requisito es presentar el DNI con domicilio en Avellaneda, en los horarios de atención: de lunes a viernes de 8 a 16 horas, y los sábados de 8 a 12.

El programa “Avellaneda Siembra” forma parte de las políticas ambientales locales que promueven una producción sustentable y el consumo responsable de alimentos, acercando herramientas concretas para que cada vecino y vecina pueda iniciarse en la huerta doméstica. A través de estas acciones, el Municipio busca incentivar la autoproducción de alimentos saludables, libres de agroquímicos y respetuosos con el entorno.

Además de facilitar el acceso a las semillas, la propuesta apunta a fortalecer los vínculos comunitarios y a generar conciencia sobre la importancia del cuidado ambiental. De este modo, Avellaneda continúa impulsando políticas públicas que integran sostenibilidad, educación y participación ciudadana en la construcción de un modelo de vida más equilibrado y responsable con el planeta.

Por Cintia Palacios, estudiante de la carrera de Periodismo de la UNDAV