El concejal de Fuerza Patria, Ezequiel Arauz hizo referencia al salvataje que implementó el gobierno norteamericano de Donald Trump ante las turbulencias económicas del programa económico post elecciones provinciales.

"Si bien nosotros venimos diciendo desde un principio que el de Milei no es un proyecto de país, sino un plan de negocios internacionales, especulación y pérdida de soberanía, con estas últimas escenas entre el presidente y Trump quedó más que claro: lamentablemnte, el de Milei es un gobierno intervenido por un país extranjero, que ya no tiene más nada para ofrecerle a los argentinos" aseguró.

Respecto a la intervención financiera sellada con EEUU explicó: "el gobierno nacional fue incluso más allá que el macrismo y ha entregado todas las decisiones sobre política económica directamente al titular del Tesoro Scott Bessens, un hombre de los buitres, Wall Street y la especulación financiera"

"Aquí no hay que hablar de salvataje, no hay beneficio alguno para los argentinos. En todo caso hay un respirador artificial que le han puesto a Milei para que llegue a la elecciones del que se sabe poco. Cuando Milei y los suyos se vayan del gobierno, le dejarán niveles intolerables de endeudamiento externo al pueblo argentino" enfatizó Arauz.

"Por eso es sumamente necesario que el próximo 26 de octubre el mensaje de la urnas surja nítido y contundente. La opción a tanto atropello es Fuerza Patria. El resto se dispone a negociar partecitas, pero acá el problema es integral. El problema con Milei no es una partida más o menos, sino la destrucción a la que lleva a Patria con todos nosotros adentro" finalizó.