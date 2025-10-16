En mesa de entradas de la Municipalidad, ATE Quilmes presentó el pedido de aumento de emergencia y bono para los trabajadores municipales.

“Seguimos pidiendo una inmediata respuesta a nuestra presentación ante el ejecutivo municipal pidiendo un aumento de emergencia y un bono para compensar la pérdida del poder adquisitivo”, explicaron.

ATE Quilmes es el único gremio que realizó este pedido, se aclaró. Y destacó: “Teniendo que hacerlo por mesa de entrada porque los y las municipales seguimos sin tener una negociación paritaria abierta como lo indica la ley”.