A través de una Ordenanza aprobada unánimemente por el Concejo Deliberante, la Municipalidad de Berazategui se adhirió al Mes Mundial de concientización sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, con el objetivo de visibilizar el duelo que atraviesan las familias que perdieron a sus bebés en etapa de gestación, parto o después de nacer. De esta manera, la gestión municipal a cargo del intendente Juan José Mussi continúa acompañando activamente a todas aquellas personas que transitan por esta situación.

Al respecto, la directora del área municipal de Materno Infantil de la Secretaría de Salud del Municipio, Dra. Estela Valiente, explicó: "Sabemos la importancia del tema, por eso el Municipio de Berazategui apoya esta iniciativa. Desde la Secretaría de Salud acompañamos tanto en lo que es el cuidado del embarazo como ante una situación de duelo, a través del acompañamiento por parte de un equipo multidisciplinario, encabezado por el área de Salud Mental. Nuestro intendente Juan José Mussi siempre está apoyando este tipo de políticas. Tratamos de hacer lo mejor para nuestras mujeres y nuestras familias".

A su vez, la concejala del Bloque Justicialista, Mabel Dias, afirmó: "En el Día Internacional de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal -15 de octubre-, vamos a iluminar de color rosa y celeste distintos puntos de nuestro distrito. Siempre estamos y abrazamos con amor a los vecinos y vecinas".

Por último, una de las impulsoras de la iniciativa, Andrea Natalia Olmos Davies, expresó: "Que esta problemática se haga visible, que se hagan acciones que promuevan la información y la prevención es muy importante. Porque una de cada cuatro mujeres en el mundo sufre la muerte de sus hijos, ya sea en la gestación, en el parto o después de nacer".