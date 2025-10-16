La meca del comercio internacional participa de la tradicional Feria de Cantón, donde el concejal de Avellaneda por el UxP-FR y representante de comercial de Guangdong, Luca Bertolotto, impulsa el fortalecimiento de vínculos económicos-comerciales con China en representación de consultora Sina Solutions.

Tras participar de la Gala de Honor, Bertolotto consolida las relaciones comerciales de cara a nuevas inversiones en Avellaneda y la Provincia de Buenos Aires. Feria que es sin dudas la cita obligada y una oportunidad, ya que China es una potencia mundial, con todo lo que eso significa, para el crecimiento y el desarrollo de la Región Bonaerense.

La Feria de Cantón reúne cifras para destacar: más de 35.000 expositores, 500.000 compradores y una superficie de exposición que supera 1,5 millones de metros cuadrados.

El evento se desarrolla en tres fases, cada una dedicada a diferentes sectores y productos, y constituye un punto de encuentro clave para el desarrollo de nuevos negocios e inversiones.

Meses atrás, Luca Bertolotto junto al intendente Jorge Ferraresi avanzaron junto a industriales locales en el fortalecimiento de las relaciones comerciales con China.