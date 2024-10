Mientras Cristina Fernández de Kirchner recorría la UNDAV en Avellaneda, el gobernador Axel Kicillof encabezó un acto por el Día de la Lealtad en Beriso junto a la vicegobernadora Verónica Magario, intendentes, gremialistas, y militantes.

“Este desastre de Milei no dura para siempre”, afirmó Kicillof. Y agregó: “Este encuentro deja en claro que no nos van a robar la alegría. El 17 de octubre, hoy es un día de festejo. Festejamos la pelea que estamos dando”.

“La dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por la ganancia, la solidaridad no es una transacción, la libertad sólo es posible con justicia social, la vida no es mercado y la Patria no se vende”.

En un claro mensaje a Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof dijo que “un tribunal trucho” la va a condenar en la causa Vialidad: “Basta de persecución”, reclamó.

"Traigan al gorila de Milei para que vea, que este pueblo no cambia de idea, lleva las banderas de Evita y Perón", dijo.

"Nunca me van a ver buscando divisiones", y señaló: “Los mejores días siempre fueron con Cristina”.

En su discurso, Axel lanzó una fuerte convocatoria a la unidad del peronismo. Llamó a construir “una alternativa superadora”, y aclaró: “No me interesa disputar ninguna interna”.

Entre ellos están los sindicalistas Pablo Moyano, de Camioneros y la CGT; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación; de la UOM, Abel Furlán; Oscar de Isasi, secretario general de la CTA Buenos Aires; Hugo Yasky, diputado y titular de la CTA; Rodolfo Daer, del sindicato de Alimentación; Juan Carlos Schmidt, secretario general del sindicato del Personal Embarcado de Dragado; y Roberto Baradel, secretario general de Suteba.

Por el lado de los intendentes, están Fernando Espinoza, de La Matanza; Juan José Mussi, de Berazategui; de Florencio Varela Andrés Watson; Gustavo Barrera, de Villa Gesell; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Mario Secco, de Ensenada; Gastón Granados, de Ezeiza; Damián Angueira, de Punta Indio; Federico Achával, de Pilar; y Julio Alak, de La Plata.