La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, estuvo presente este jueves junto a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Nº 33, ubicada en la calle Pringles 1621, en Ezpeleta, que luego de una votación entre sus integrantes, eligió para denominar al establecimiento el nombre “María Eva Duarte de Perón”.

“Sepan que no impusimos el nombre María Eva Duarte de Perón a una escuela, sino que lo eligió democráticamente la comunidad educativa. No es un capricho de un grupo de funcionarios que quieren 'peronizar' el mundo. No, esto fue una definición y una votación de quienes forman parte de esta escuela. Nosotros y nosotras somos invitados y agradezco que nos permitan compartir”, resaltó Mayra.

La Jefa comunal ponderó la figura de Eva Duarte, a quien definió con tres palabras: “Amor, convicción y coraje”, y destacó su legado. Tras recordar que Evita fue “maltratada y violentada en vida y luego de su muerte”, la Intendenta señaló que “lamentablemente, hoy tenemos que vivir el mismo grado de violencia con aquellas mujeres que deciden poner su cuerpo ante los poderes para defender al pueblo. Y es lo que está sucediendo con quien fue dos veces presidenta y la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.

En este contexto, Mayra llamó a acompañar la lucha de los estudiantes de las universidades públicas ante el recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno Nacional, y aseguró: “En estos tiempos difíciles, los convoco a que no miremos de reojo a aquellos que están levantando la voz en defensa de los derechos de todos y de todas, que nos involucremos, que no creamos que uno se puede salvar solo, porque las realizaciones siempre son colectivas”.

“Esta es la reflexión que les quería dejar hoy, un día importante para quienes sentimos el peronismo en la sangre y en el corazón, hoy es el Día de la Lealtad Peronista. Dijo Néstor Kirchner: 'cuando la juventud se pone en marcha, la transformación es inevitable'. Créanme que ahí está puesta también la esperanza, en la organización, en la lucha de los jóvenes de hoy para que la transformación que necesita la Argentina efectivamente sea una realidad. Confío en ustedes”, aseguró Mayra.

En esta línea, la directora de la escuela, Mariana Spinelli, indicó: “La figura de María Eva Duarte fue siempre para mí fascinante y conmovedora. Veo en ella la representación de la convicción, el valor y la fortaleza que puede tener una mujer. Al preparar estas palabras y teniendo frente a mí las noticias sobre el paro en las universidad públicas pensé qué diría María Eva Duarte hoy ante la situación de la educación pública. ¿Es un gasto o es una inversión del Estado?, ¿le corresponde al Estado o no? Casi segura diría que es una obligación del Estado garantizar la educación del pueblo. Se me ocurre pensar que coincidiría María Eva Duarte con nuestro lema institucional: que la educación puede hacer la diferencia en la vida de las personas”.

Por último, Patricio Díaz, alumno de 5º año y presidente del centro de estudiantes, expresó: “Estamos muy contentos con el nombre elegido, que es darle una identidad a nuestra institución. Como estudiantes, nos enorgullece ser parte de este momento histórico de la escuela. Todos estamos felices de haber sido parte de esta iniciativa y de este proceso, en el que aprendimos mucho”.

Participaron del acto el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery; el subsecretario de Educación y SAE, Miguel Centurión; el director general de Educación, Leonardo Casazza; el inspector Jefe Regional, Pablo Vinuesa; la inspectora Jefa Distrital, Florencia Elvino; los concejales Ezequiel Arauz y Mariano Casado, y el director provincial de Educación Secundaria, Gustavo Galli.