La cerveza es una de las bebidas más elegidas en el mundo por su versatilidad y capacidad de acompañar celebraciones y espacios de encuentro, unión y conexión. Con un menor contenido de alcohol por volumen en comparación con otras bebidas alcohólicas (entre 3% y 5%), es la bebida ideal para la moderación. Hoy en Argentina Cervecería y Maltería Quilmes tiene un portafolio de cervezas balanceado, con alternativas para todas las personas: cervezas suaves, clásicas, variedades, sin gluten, con baja graduación alcohólica o sin alcohol.

Cervecería y Maltería Quilmes trabaja desde hace 30 años para ampliar su portafolio y promover hábitos de consumo responsable con iniciativas que generan valor compartido para consumidores, comunidades y para el desarrollo del negocio en Argentina.

“Para Cervecería y Maltería Quilmes el consumo responsable es algo central para nuestro negocio, por eso desde hace tres décadas que llevamos adelante distintas iniciativas y acciones, porque creemos que la moderación es la mejor forma de disfrutar”, expresó Gonzalo Fagioli, VP Asuntos Corporativos, Legales y Compliance de la compañía.

Cervecería y Maltería Quilmes fue pionera en el desarrollo de la cerveza sin alcohol en Argentina, lanzando Liberty en 1995; en el 2003 lanzó el primer comercial de Conductor Designado; en el 2022, a través de una campaña de su marca Andes Origen, la compañía apoyó la ley de alcohol 0 al volante; y en 2023 realizó una inversión de 3 millones de dólares para traer su primera planta desalcholizadora a la Argentina permitiéndole elaborar nuevas marcas de cerveza sin alcohol; entre muchos otros hitos a lo largo de todos estos años.

Una tendencia que crece: cerveza sin alcohol

El segmento de cervezas sin alcohol en la Argentina representa actualmente el 1,3% del mercado total, con un alto potencial de crecimiento en comparación con mercados más evolucionados como Alemania, Canadá o Estados Unidos, donde la categoría ya alcanza cifras cercanas al doble dígito. “Hay una tendencia en el mundo que tiene que ver con elegir productos que acompañen un estilo de vida activo, y en este contexto la cerveza sin alcohol cobra un gran protagonismo: permite seguir disfrutando cerveza en ocasiones que la gente quiere poder disfrutar de una cerveza, pero quizás no quiere o no puede tomar alcohol”, señaló Cucú Raffo, VP de Marketing.

Cervecería y Maltería Quilmes responde a esta tendencia con un portafolio en expansión que incluye marcas líderes como Corona Cero, Stella Artois sin Alcohol y Quilmes 0.0. “Hoy el segmento crece a un 60% anual. La categoría es 5 veces más grande que lo que era hace tres años. También, 6 de cada 10 personas que toman cerveza ya probaron la cerveza sin alcohol”, señaló Raffo.

Con 135 años de trayectoria, la compañía reafirma su compromiso de acompañar los cambios culturales y sociales de la Argentina, con foco en la moderación, la innovación y el disfrute, potenciando el desarrollo y reforzando el rol de la cerveza como motor de conexión entre las personas.



Acerca de Cervecería y Maltería Quilmes

Con 135 años de historia en la Argentina, Cervecería y Maltería Quilmes trabaja para evolucionar constantemente, permaneciendo vigente por 100 años más. Elabora, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, vinos, sidras, espumantes, energizantes, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con empresas líderes como PepsiCo, Nestlé, RedBull y Bodegas Cuvillier. De cara a sus consumidores desarrolló Ta Da, la aplicación de envío de bebidas número 1 de Argentina, y de cara a sus clientes, BEES, la plataforma B2B que renueva la experiencia de compra y mejora el negocio de sus puntos de venta en todo el país a través de la inclusión digital.

La compañía cuenta con más de 5.000 empleados directos en toda la Argentina, además de 10 plantas productivas incluyendo cervecerías y plantas de gaseosas, 1 bodega, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 1 fábrica de tapas, 9 oficinas regionales de venta y 9 centros de distribución y 6 centros de distribución urbanos para entregas de última milla con vehículos eléctricos. Además, trabaja con una red de más de 6.000 proveedores PyME y 135 distribuidores abasteciendo más de 300.000 puntos de venta en todo el país. Desde su creación en 1890, ha construido una trayectoria de compromiso con el desarrollo económico, social y ambiental de la Argentina. Desde 2019 es la primera compañía de consumo masivo en migrar su matriz energética a 100% renovable a través de un acuerdo a 20 años con Central Puerto, y en 2022 anunció su camino hacia la carbono neutralidad a 2040, reafirmando su compromiso de largo plazo en el país.

