Como compañía que siempre está cerca de la gente, Cervecería y Maltería Quilmes acompaña el verano 2026 con una estrategia integral de marcas que recorre los principales polos turísticos y culturales del país, ofreciendo experiencias únicas en los momentos de mayor disfrute.

“El foco de nuestras marcas es ofrecer propuestas que respondan a las necesidades de la gente. Nuestro objetivo es acompañar el consumo con buenas experiencias, y para eso tenemos preparada una agenda muy completa de música y activaciones en distintos puntos del país”, comenta Eugenio Cucu Raffo, VP de marketing de Cervecería y Maltería Quilmes.

De cara a este verano, donde la cerveza se consolida como aliada natural de los días de calor, Cervecería y Maltería Quilmes acompaña la temporada con propuestas que se adaptan a los distintos planes del verano.

Además, la variedad sin alcohol sigue ganando protagonismo con opciones como Quilmes Sin Alcohol -pionera del segmento-, Corona Cero y Stella Artois sin alcohol, ampliando las alternativas de consumo. Las activaciones se despliegan a nivel nacional, con especial foco en la costa y las ciudades turísticas más concurridas.

El verano 2026 tiene una fuerte presencia de Quilmes.

En el marco de la campaña “Me gusta Argentina, me gusta Quilmes” y poniendo en valor su histórica presencia en los veranos del país, Quilmes estará presente en distintos puntos de Argentina, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la Costa Atlántica y las Cataratas del Iguazú, con Chopp Turista, una iniciativa de alcance nacional creada para estar cerca de quienes disfrutan de sus vacaciones en diferentes destinos del país. Con esta propuesta, Quilmes premia a los consumidores que eligen vacacionar en Argentina con experiencias especiales durante su estadía: un chopp de Quilmes gratis. Durante los meses de enero y febrero, en bares y restaurantes de distintos destinos turísticos del país, los visitantes podrán disfrutar de un chopp tirado de cortesía y de regalos alusivos a la experiencia.

Asimismo, como parte de su firme compromiso con la música, una de las principales conexiones entre la marca y los consumidores, Quilmes invita a disfrutar de un ciclo de shows en Bendú Arena, en la ciudad de Mar del Plata, con la participación de reconocidos artistas como El Mató a un Policía Motorizado, El Plan de la Mariposa, Ciro y los Persas, Divididos, entre otras bandas. Además, Quilmes formará parte de los festivales más destacados de Argentina: un año más, estará presente en una nueva edición del mítico Cosquín Rock, que se realizará los días 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba; del Festival Nacional de la Confluencia, que tendrá lugar del 5 al 8 de febrero en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén; y del Festival Nacional Chamamé Corrientes, evento que dará inicio el viernes 16 de enero y finalizará el domingo 25 de enero.

Brahma se destaca en festivales y celebraciones, con participación en el Carnaval de Corrientes, donde cuenta con Casa Brahma, y en el Carnaval de Gualeguaychú, además de una actividad destacada en la Costa Argentina. La marca forma parte de distintas ediciones de Bresh en Buenos Aires, Mar del Plata, Carlos Paz, San Bernardo, Pinamar, Villa Gesell y Las Grutas.

Corona continúa con sus Sunsets y experiencias al atardecer en distintos puntos de la costa y destinos de naturaleza, invitando a reconectar con el aire libre. El 2 de enero realizó una edición en Punta del Este, con un line-up integrado por Leeqburrige, Juan Hansen, Noncitizens y Naho Van Velthoven. El 4 de enero, la marca participó de Arcana, en el Museo de Arte Contemporáneo de Punta del Este, combinando arte, música y naturaleza en un evento con unas cinco mil personas. Finalmente, el 16 de enero se llevará a cabo una nueva edición de Corona Sunset en Chapadmalal.

Stella Artois prolonga la temporada de verano con su activación Bajón Artois, una iniciativa que toma uno de los rituales más representativos de la noche argentina —el bajón— para ofrecer una experiencia gastronómica curada por chefs reconocidos. A través de distintas ediciones, la marca acompaña ese momento posterior a una salida o una fiesta con versiones especialmente desarrolladas de platos clásicos, manteniendo el foco en la calidad, el disfrute y la comida como punto de encuentro.

Andes Origen presente en Baibai en Chapadmalal y durante todo el verano con activaciones de marca y degustación.

Por último, Patagonia lleva adelante un capítulo especial con el Torneo “Sapito”, en el marco de la inauguración del muelle de su Micro Cervecería en Bariloche, mientras que Budweiser apuesta por la música y la noche en MUTE (Mar del Plata), Mandarine y Afrika, en la ciudad.

Cervecería y Maltería Quilmes es una compañía con 135 años en la Argentina que crece junto a su ecosistema. Impulsa y dinamiza el crecimiento económico, social y ambiental del país a través de una agroindustria federal, local y regional que va desde la semilla hasta la botella.Elabora, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, vinos, sidras, espumantes, energizantes, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con empresas líderes como PepsiCo, Nestlé, RedBull y Bodegas Cuvillier. De cara a sus consumidores desarrolló Ta Da, la aplicación de envío de bebidas número 1 de Argentina, y de cara a sus clientes, BEES, la plataforma B2B que renueva la experiencia de compra y mejora el negocio de sus puntos de venta en todo el país a través de la inclusión digital.

La compañía cuenta con más de 5.000 empleados directos en toda la Argentina, además de 10 plantas productivas incluyendo cervecerías y plantas de gaseosas, 1 bodega, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 1 fábrica de tapas, 9 oficinas regionales de venta y 9 centros de distribución. Además, trabaja con una red de más de 6.000 proveedores PyME y 135 distribuidores abasteciendo más de 300.000 puntos de venta en todo el país.

Desde 2019 es la primera compañía de consumo masivo en migrar su matriz energética a 100% renovable.

