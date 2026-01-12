Juan Francisco Viarnes “El Frances” acumuló causas por narcotráfico y falsificación de monedas fue encontrado muerto en la zona de quintas de Florencio Varela con seis tiros. El caso es investigado por el fiscal Darío Provisionato.

Según se informó, “El Francés” había llegado a la zona de Berazategui en noviembre pasado para poder sacar el registro de conducir con credenciales falsas. Documentación con la que se movió por Córdoba, Paraguay y Chubut, entre otros lugares.

El cadáver fue hallado el sábado pasado por la tarde en el cruce de Paysandú y Holmberg, una zona de campo en el límite de Florencio Varela con Almirante Brown.

El hombre que sabía demasiado

La historia de Viarnes, conocido tambiñen como "el hombre de las mil caras" está marcada por la traición y el espionaje. En 2013, tras ser detenido por circular con dólares falsos, reveló que operaba como agente encubierto (o "buchón") para la División de Drogas Peligrosas de Córdoba.

Su testimonio llevó a la cárcel a altos jefes policiales y dejó un tendal de sospechas que incluyó la dudosa muerte de uno de los oficiales implicados.

Hoy, con su cuerpo hallado en un descampado bonaerense y su pareja aún desaparecida, el fiscal Provisionato busca reconstruir quién decidió saldar las cuentas pendientes con el hombre que vivió y murió en las sombras del hampa.

Según se conoció los disparos en el cuerpo eran evidentes. Y su avanzado estado de descomposición, también.