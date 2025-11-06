El Reporte de Sustentabilidad Grupo L fue reconocido por segundo año consecutivo por el Foro Ecuménico Social, que elige una vez por año los mejores de Argentina. Esta distinción pone en valor el compromiso sostenido de la compañía con el desarrollo sostenible, a través de una gestión que integra de manera equilibrada los aspectos sociales, ambientales y económicos de su operación.

Para Grupo L, la sostenibilidad no es una estrategia aislada, sino un valor transversal que atraviesa toda su cultura organizacional. Su ADN de triple impac

to se refleja en iniciativas concretas que promueven la equidad, el cuidado del ambiente y la innovación con propósito. Desde programas de capacitación y desarrollo comunitario hasta la implementación de soluciones tecnológicas para una operación más eficiente, la empresa demuestra que es posible crecer generando valor económico, social y ambiental al mismo tiempo.

El Reporte de Sustentabilidad de la compañía engloba los resultados obtenidos por el trabajo durante 2024 alineados a su estrategia de sostenibilidad y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los principios del Pacto Global de Naciones Unidas.

El Foro Ecuménico Social, que desde 2001 distingue a organizaciones comprometidas con la construcción de un mundo más justo y sustentable, cuenta con un distinguido jurado compuesto por más de 30 académicos, referentes culturales y líderes de distintas confesiones religiosas y dos comités evaluadores que suman más de 70 expertos de distintas casas de estudio de Iberoamérica. En esta edición, los indicadores de evaluación fueron diseñados por el reconocido economista Adolfo Sturzenegger.

Además de Grupo L, en la 16° edición del Premio al Mejor Reporte Social de Emrpesas de la Argentina: Grupo Sancor Seguros, Bagó, Bimbo, Mondelez, IRSA, Naturgy, Natura & Co., La Segunda Seguros, TGS, Adecoagro, Arcor, BASF, Pampa Energía, Ferrum, MOLINOS agro, Molino Campodónico, CAMUZZI, Banco Patagonia, Banco Galicia y Aeropuertos Argentina, entre otras.

Este nuevo reconocimiento reafirma el liderazgo de Grupo L como referente en sostenibilidad dentro del sector privado argentino. La compañía, que reporta su sustentabilidad desde el año 2016, continúa trabajando y refuerza su convicción de que el futuro se construye con compromiso, innovación y una mirada integral sobre el impacto de cada acción en todas las comunidades en las que opera.