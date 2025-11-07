El intendente de Lanús, Julián Álvarez, otorgó reconocimientos a más de 200 empleados municipales por sus 25, 30, 35 y 40 años de trayectoria, en un acto que se organizó en el Microestadio Lionel Messi, en el marco del Día del Trabajador y de la Trabajadora Municipal que se conmemorará el próximo sábado 8 de noviembre.

“En esta jornada tan emocionante para la familia municipal, queremos felicitar a quienes hoy reciben este reconocimiento, por estar siempre a disposición de nuestros vecinos y vecinas, trabajando con compromiso y dedicación. Muchas gracias por la labor que realizan cada día para construir la ciudad que nos merecemos”, resaltó Álvarez.

Durante la actividad, el Intendente y el artista Carlos Pérez Turco entregaron a Miguel Pedelhez, secretario general del Sindicato de los Trabajadores Municipales de Lanús (STML), una obra en homenaje a su trayectoria.

También participaron de la actividad: Funcionarios y funcionarias del Ejecutivo municipal, concejales y concejalas, consejeros y consejeras escolares, representantes del STML, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Lanús, del Sindicato de Empleados Municipales de Lanús (SEMLA) y de la Diócesis de Avellaneda – Lanús, entre otros.