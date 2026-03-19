Este miércoles, ante más de 400 vecinos, se presentó en Lanús la Corriente Política Comunidad, un nuevo espacio político conformado por trabajadores, estudiantes, profesionales y militantes sociales, culturales y políticos. La iniciativa busca fortalecer la organización comunitaria y promover la participación política en el distrito.

El acto se llevó a cabo en el Club Social y Deportivo Unidos de Villa Argerich (C.U.V.A) y contó con la presencia del intendente Julián Álvarez, acompañado por dirigentes políticos, sociales y comunitarios del distrito, quienes respaldaron la conformación de este nuevo espacio.

En su discurso, Álvarez celebró la creación de la Corriente Política Comunidad como ámbito de participación política, y sostuvo la necesidad de replicar estos espacios de discusión y compromiso.

“El individualismo no tiene nada que ver con el argentino. Nosotros somos barrio, somos comunidad. Es un grupo minoritario el que quiere entregar nuestro país", aseguró.

Además, en el cierre de su intervención, enfatizó: “Por nuestra historia como lanusenses, tenemos una misión histórica: trabajar para recuperar las riendas de la Nación y ponerla al servicio de nuestro pueblo”.

Por su parte, referentes del espacio agradecieron la presencia de todos los que se acercaron a participar. En ese marco, Alejo Di Carlo sostuvo que el peronismo “debe hacer una lectura profunda del tiempo que se atraviesa, comprender las transformaciones de la sociedad y construir una propuesta política que vaya más allá de una simple discusión de nombres”. Además, advirtió que “frente al individualismo y al ‘sálvese quien pueda’ que promueven el gobierno nacional y sectores de la derecha internacional, es necesario recuperar la idea de realización en una comunidad organizada, con las instituciones intermedias como base para construir la política del futuro”.

En ese mismo sentido, Nahuel Camaño sostuvo que "la mejor manera de enfrentar este proceso político y cultural, que se basa en el individualismo y la ruptura de los lazos sociales es organizándonos y organizando a nuestra comunidad, construyendo objetivos comunes para salir a dar la pelea por el futuro que queremos".

La Corriente Política Comunidad está integrada por distintas organizaciones que vienen trabajando desde hace años en instituciones clave del entramado social, como centros de jubilados, asociaciones civiles, sociedades de fomento, clubes de barrio, centros culturales e instituciones educativas. Según expresan sus integrantes, estos ámbitos son fundamentales ya que buscan la realización de los individuos que los componen, en el marco de una realización comunitaria, colectiva.

El encuentro también contó con los discursos de los distintos dirigentes del espacio, quienes expusieron las líneas generales de la corriente: Cristian Caniza (Agrupación Sin Fronteras), Jorge Rocaro (Club 16 de Agosto), Bernabé Riverol (Consejo de Pastores de Lanús, vicepresidente), Esperanza Navasal (Club ATA, presidenta), Paula Vaello (referente de CP Comunidad) y Martín Slavec (Agrupación Doctrina Peronista).

El lanzamiento marcó el inicio de una nueva etapa organizativa que busca consolidar una red de instituciones y actores sociales comprometidos con el desarrollo de una comunidad organizada.