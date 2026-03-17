En un paso decisivo para fortalecer la infraestructura sanitaria del sur del Conurbano, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció la apertura de la Consulta Pública Virtual para el proyecto de construcción del nuevo edificio del Hospital Dr. Julio Méndez.

Esta primera etapa de la obra contempla la creación de un Centro Integral de Diagnóstico y Rehabilitación, diseñado para ampliar la capacidad de respuesta médica en el Partido de Quilmes y zonas de influencia.

Detalles de la convocatoria

La participación ciudadana es un requisito fundamental para avanzar en el financiamiento y ejecución de obras de esta magnitud. Los interesados podrán consultar los detalles del proyecto y realizar observaciones durante los siguientes días:

* Plazo: Desde el 20 de marzo hasta el 26 de marzo de 2026 inclusive.

* Modalidad: 100% virtual, garantizando el acceso a todos los miembros de la comunidad.

* Canal de consultas: Las inquietudes y sugerencias deben enviarse por correo electrónico a la dirección [email protected]

Gestión Interministerial

El proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre tres carteras clave del gabinete bonaerense: el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía.

La iniciativa busca modernizar el acceso a la salud pública, centralizando servicios de alta complejidad y rehabilitación en un entorno edilicio de última generación.

- Enviar consultas: [email protected]

- Enlace web: https://www.gba.gob.ar/economia/consulta_publica