El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó la charla abierta “Memoria colectiva, la vigencia de los derechos humanos y los desafíos actuales en materia de democracia y justicia” junto al activista, profesor y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, donde reflexionaron acerca de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina, en el marco del 50° aniversario del golpe cívico - militar de 1976. El evento se concretó en el Parque de la Memoria, ubicado en Domingo Purita entre Córdoba y Salta, en Remedios de Escalada.

“Para nosotros es un orgullo recibir a Adolfo en nuestra ciudad. A 50 años del golpe de Estado, los lanusenses tenemos nuestras propias cicatrices como la Noche Negra de Escalada y la Masacre de Chingolo. Por eso este encuentro nos permite reflexionar y reafirmar sobre aquello que los argentinos no podemos permitir que vuelva a ocurrir. Porque sabemos las consecuencias que tienen sobre nuestro pueblo estos modelos que tienen un mismo objetivo, pero se imponen de distintas formas: los militares, ejerciendo la fuerza directa y el actual, a través de la fuerza indirecta, con un poder judicial que condiciona al sistema político”, manifestó Álvarez.

Por su parte, Pérez Esquivel sostuvo: “La memoria no es para quedarnos en el pasado. Nos tiene que iluminar al presente porque a través de él, entre luces y sombras, tenemos que construir un nuevo amanecer para nuestra patria, que hoy está sometida a un cruel y siniestro gobierno. Vine a hablar de la fuerza de la esperanza, de la rebelión de las conciencias, de no ser cómplices de las injusticias y de un poder judicial sometido al poder político”.

Una vez finalizada su alocución, el Jefe comunal le entregó una placa a Adolfo con la que fue declarado como visitante ilustre del distrito y el artista lanusense, Carlos Pérez Turco, le obsequió un cuadro.

Vale recordar que, en 1980, Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de los derechos humanos y en defensa de la democracia por medios no violentos frente a las dictaduras que asolaban a América Latina. Tiempo después fue designado miembro del comité ejecutivo de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

También participaron de la actividad: la secretaria de Desarrollo Social, Eugenia Meana, entre otras autoridades municipales, integrantes del HCD y del Consejo Escolar, organismos de derechos humanos, dirigentes políticos, vecinos y vecinas.