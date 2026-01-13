La Ciudad despliega este verano una amplia propuesta de experiencias que mezclan lo mejor de su identidad urbana con una programación de festivales, música en vivo y eventos culturales en parques, plazas y anfiteatros.

“Verano en Buenos Aires” se desarrolla en el marco de BA 24 horas, un plan diseñado para potenciar la vida nocturna de la Ciudad, con más seguridad, horarios de transportes extendidos y más alternativas de recreación. Toda la programación se puede consultar en buenosaires.gob.ar/VeranoEnBuenosAires.

Afters BA

Los Afters BA son encuentros en zonas gastronómicas porteñas acompañados por propuestas musicales. Están pensados para disfrutar después del trabajo y hacer una pausa a mitad de la semana.

Cuándo y dónde

Los miércoles de enero, de 18 a 22.

14 de enero: Chacarita - Corredor Jorge Newbery, entre Fraga y Guevara.

21 de enero: San Telmo - Humberto 1° y Defensa.

28 de enero: Belgrano - Corredor Vía Viva.

Billboard Summer Festival

Este viernes y sábado desde las 17 se desarrollará el Billboard Summer Festival en el Parque Berlín (Av. Figueroa Alcorta y Dorrego).

Con una programación que recorre distintos géneros y escenas, propuestas emergentes y populares, este festival se perfila como el primer gran encuentro del verano abierto y convocante que transformará los Bosques de Palermo en un polo musical al aire libre.

El viernes se presentarán La Joaqui, Lit Killah, FMK, Seven Keyne, Rosario Ortega, Alan Lez y Luana. Y el sábado subirán al escenario Mau y Ricky, Q’ Lokura, Camila Mercado, Tuli Acosta, SER y Aneley.

Cuándo y dónde

16 y 17 de enero: Parque Berlín - Av. Figueroa Alcorta y Dorrego.

Atardeceres en parques y plazas

Atardeceres transforma parques y plazas en espacios de encuentro donde la música y el aire libre convierten las tardes en un plan inesperado. De 18 a 22 habrá freestylers y beatboxers, bailarines, burbujeros, foodtrucks y un patio gastronómico con puestos de hidratación para recargar botellas. Los atardeceres de sábados están orientados a un público joven: habrá DJs, bandas de indie, pop rock y urbano, y un show principal; y los domingos ofrecerán una experiencia familiar con peña, folklore y un cierre con karaoke.

Cuándo y dónde

Sábados y domingos de enero y febrero:

24 y 25 de enero: Parque Los Andes (Chacarita) y Plaza Irlanda (Caballito).

31 de enero y 1 de febrero: Parque Rivadavia (Caballito) y Parque Ferroviario (Colegiales).

Verano en el Parque de la Ciudad

El Parque de la Ciudad es un oasis de 23 hectáreas para disfrutar el verano rodeado de lagos y senderos naturales: hay juegos y actividades con agua, zonas de refresco con sombra y aspersores, parques de inflables, camas elásticas y actividades deportivas como fútbol, básquet y vóley, con torneos y desafíos recreativos. Además hay un patio de comidas con foodtrucks.

Cuándo y dónde

De martes a domingo de 8 a 20. Entrada por Puerta 1 (Av. Cruz 4000) y Puerta 3 (23 de Junio 4300).

Corrientes 24 horas

Las noches en la avenida Corrientes se transformarán en un escenario a cielo abierto desde las 22.30. Los sábados de enero y febrero la calle más emblemática de la Ciudad vibrará con intervenciones de cine, milonga y música en vivo, junto a artistas destacados en formato pop-up que generarán encuentros únicos con vecinos y visitantes.

Cuándo y dónde

Sábados 17, 24 y 31 de enero.

Sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero.

Verano en las Plazas

Durante cinco semanas, todos los jueves y viernes, la programación se despliega en simultáneo a partir de las 17 en plazas de distintas comunas de la Ciudad, con juegos, arte y recreación para los más chicos. La agenda incluye desafíos deportivos, activaciones en calesitas, búsquedas del tesoro, artistas itinerantes y acróbatas, talleres creativos y espectáculos para toda la familia.

Cuándo y dónde

22 y 23 de enero:

Plaza Primero de Mayo (Comuna 3 - Balvanera): Hipólito Yrigoyen y Pasco.

Plaza Unidad Nacional (Comuna 8 - Villa Lugano): Murguiondo y Delfín Gallo.

Parque Los Andes (Comuna 15 - Chacarita): Av. Corrientes y Av. Jorge Newbery.

29 y 30 de enero:

Plaza Almagro (Comuna 5 - Almagro): Sarmiento y Bulnes.

Parque Avellaneda (Comuna 9 - Parque Avellaneda): Av. Directorio y Av. Lacarra.

Parque Plaza Echeverría (Comuna 12 - Villa Urquiza): Bauness y Nahuel Huapi.

5 y 6 de febrero

Parque Vicente López y Planes (Comuna 2 - Recoleta): Montevideo y Juncal.

Plaza Giordano Bruno (Comuna 6 - Caballito): Bacacay y Parral.

Plaza Ejército de los Andes (Comuna 10 - Villa Luro): Av. Rivadavia y Corvalán.

12 y 13 de febrero:

Plaza Matheu (Comuna 4 - La Boca): Irala y Magallanes.

Plaza Roque Sáenz Peña (Comuna 11 - Villa General Mitre): Av. Juan B. Justo y Av. Boyacá.

Parque Las Heras (Comuna 14 - Palermo): Salguero y Juncal.

19 y 20 de febrero:

Parque Lezama (Comuna 1 - San Telmo): Brasil y Defensa.

Parque Chacabuco (Comuna 7 - Parque Chacabuco): Av. Asamblea y Curapaligüe.

Plaza Juan José Paso (Comuna 13 - Colegiales): Moldes y Virrey Arredondo.

Verano en los Anfiteatros

Una propuesta para adolescentes de 13 a 17 años: desde las 17, durante seis jornadas, los jueves y viernes de febrero, en anfiteatros recientemente reacondicionados de la Ciudad habrá actividades que combinan danzas y músicas urbanas, junto con jornadas temáticas inspiradas en el universo manga, animé y la cultura pop asiática.

Cuándo y dónde

12 y 13 de febrero: anfiteatro Monseñor de Andrea (Jean Jaures y Av. Córdoba).

19 y 20 de febrero: anfiteatro Plaza Irlanda (Neuquén y Almirante. F. J. Seguí).

26 y 27 de febrero: anfiteatro Parque Chacabuco (Curapaligüe y Zuviría).

Verano Joven BA

Una experiencia que combina gastronomía y música en vivo con el encanto único de las puestas de sol en la Ciudad, pensada como un punto de encuentro para que los jóvenes disfruten, compartan y se apropien del espacio público. La propuesta invita a vivir la Ciudad de otra manera en el Parque Extremo en Costanera Norte (Parque Saint Tropez), con una programación desde las 17 que acompaña el ritmo del verano y transforma el parque en un plan ideal para cerrar el día al aire libre.

Cuándo y dónde

Sábado 24 y domingo 25 de enero - sábado 21 y domingo 22 de febrero, en Parque Extremo-Costanera Norte.

