El Jefe de Gobierno pidió consenso para ayudar mejor a las personas que rechazan la ayuda para salir de la calle. Y pidió que se trate la Ley de Salud Mental en el Congreso Nacional. Y aumentar las penas para los trapitos que extorsionan a los porteños.

En su mensaje de apertura de las 29ª sesiones ordinarias en la Legislatura porteña, Jorge Macri ratificó que seguirá trabajando para garantizar el orden público, el cumplimiento de la ley y proteger la vida y la propiedad privada en cada cuadra de la Ciudad. El Jefe de Gobierno insistió en la importancia de impedir que la gente se instale en la calle: “Vivir en la calle no es algo positivo, no es humano”, sostuvo, y explicó que la Ciudad tiene un amplio servicio de asistencia y 50 paradores que son espacios de acompañamiento y reinserción.

Jorge Macri dijo que “La Ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó. La inmensa mayoría de los porteños sigue eligiendo más libertad y más orden” y afirmó: “Voy a luchar sin descanso contra los enemigos de un estilo de vida, el estilo de vida de los porteños que queremos vivir tranquilos, con progreso y en paz. No queremos vivir como en lo peor del conurbano. No queremos ser rehenes de nadie, ni de los que cortan la calle, ni de los piquetes, ni de los que invaden veredas o plazas, ni de los delincuentes. Acá ya no hay espacio para minorías violentas que rompen las reglas de convivencia”.

El Jefe de Gobierno le planteó a la Legislatura la necesidad de llegar a un consenso “sobre algo que es fundamental para garantizar la convivencia pacífica de todos los porteños: vivir en la calle no es algo positivo, no es humano”.

Y explicó que la Ciudad hace un gran esfuerzo para que todos los días más de 16 mil personas no duerman en la calle: con asistencias habitacionales y una red de 50 Centros de Inclusión Social que son un verdadero espacio de acompañamiento y reinserción. En 2025 abrieron 12 nuevos Centros y se fortaleció la Red de Atención. También se está desarrollando una experiencia de Casas que abordan salud mental y adicciones junto a Bloomberg Philanthropies, con un equipo interdisciplinario disponible las 24 horas. Ya hay 4 y se van a hacer 15 Casas más con capacidad para 800 personas que hoy necesitan este tipo de acompañamiento.

Y mostró resultados: se redujo un 90% los casos de chicos en calle. Hoy, 384 chicos que están en los paradores de familia ya comenzaron esta semana las clases. 840 adultos están terminando sus estudios primarios y secundarios. Y 153 personas están recibiendo tratamiento para salir del círculo vicioso del consumo, recuperar su salud y empezar un proceso real de reinserción.

Recordó que en la Ciudad hay 1.800 personas que no aceptan ayuda, la gran mayoría con problemas de adicciones y de salud mental. “Necesitamos que no puedan rechazar la ayuda. No se trata de perseguirlos como si fueran criminales ni de llevarlos detenidos. Lo que queremos es rescatarlos. Y necesitamos una herramienta para salvarlos a ellos y cuidar también al resto de la sociedad. Porque necesitamos que no haya más un Mariano Barbieri o una María Vilma, la turista brasileña que murió tras ser golpeada brutalmente en avenida Corrientes por un hombre con antecedentes psiquiátricos. O que haya otro Manuel Schwarzkopf, que se tiró dentro de un contenedor y murió al clavarse con un vidrio. Háblenme de humanidad en vivir en la calle, yo no la veo”, sostuvo el Jefe de Gobierno.

También se preguntó qué sucede con el resto de los ciudadanos, con el resto de la sociedad. “¿O nos olvidamos de esos niños que, volviendo de la escuela, se cruzan y ven situaciones que no deberían ver? ¿O abandonamos a esas personas mayores que agravan su soledad por temor a salir de su casa, porque hay gente afuera, en la calle, que les da temor? ¿No hay derechos ahí?”

Y explicó: “Por eso necesitamos que no puedan rechazar la ayuda. Al igual que ya hizo Uruguay, durante la presidencia de José Mujica, deberíamos impedir vivir en la calle para poder tener un abordaje con herramientas de asistencia para las adicciones y la salud mental porque esa gente no es libre y es presa de sus adicciones y de haber roto todos sus vínculos familiares. Estamos frente a una verdadera catástrofe”. Y convocó a encarar juntos el problema: la Legislatura, la Justicia, los fiscales, a las iglesias, las ONGs con las que la Ciudad trabaja todos los días como Cáritas, la Cruz Roja, Brigada CER, la red de iglesias y clubes. Y también le pidió ayuda al Gobierno Nacional para cambiar la Ley Nacional de Salud Mental y reformar la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, a la que caracterizó como a “una comisión totalmente ideologizada, que invade las competencias y no nos deja resolver las cosas mejor”.

Y le reclamó a la Provincia que cumpla su parte porque una ley la obliga a tener paradores y el dato es claro: 7 de cada 10 personas que están en la calle vienen del Conurbano. “Por eso le pedimos al gobernador Axel Kicillof que se haga cargo. Este no es un problema para mirar para otro lado”, afirmó.

En su discurso expuso los logros de su gestión, detalló las obras y planes en curso y planteó sus objetivos para 2026. Explicó que es responsabilidad de la Ciudad generar las condiciones para que el privado crezca e invierta; para que pueda competir, agregar valor y generar empleo. Y explicó que tiene una administración con orden fiscal y el menor nivel de deuda de los últimos 12 años.

En 2025, la Ciudad siguió bajando el gasto político y la carga impositiva. Se simplificaron más de 560 gestiones y se llevó a costo cero 71 trámites no tributarios como parte de una agenda de reformas y eficiencias.

“Que quede claro: este gobierno baja impuestos y mantiene los servicios”, sostuvo Jorge Macri, y enumeró:

* Unos 150 mil trabajadores no profesionales ya no pagan más Ingresos Brutos. Quedaron en igualdad de condiciones con los profesionales que tenían ese beneficio.

* Se les devolvió el dinero de sus impuestos a más de 22 mil contribuyentes por $30 mil millones, recuperando saldos a favor del impuesto a los Ingresos Brutos en solo 48 horas.

* Bajó a cero el Impuesto Inmobiliario y el ABL para más de 89 mil jubilados y personas con discapacidad. Es un alivio anual de más de $25 mil millones.

* Durante seis meses no van a pagar el impuesto inmobiliario y el ABL los hoteles, bares, restaurantes y heladerías. Tiene un costo fiscal de $1.240 millones para acompañar el esfuerzo de las PyMEs, que sostienen el empleo y dan trabajo.

“Este esfuerzo que la Ciudad está haciendo no alcanza si no se cumple con el pago de la coparticipación de una deuda generada por el gobierno kirchnerista y que la Nación aún mantiene con los porteños”, dijo Jorge Macri.

El Jefe de Gobierno destacó, además, decisiones determinantes para cambiar la vida de la Ciudad, darle un nuevo rumbo a la gestión, poner fin al accionar de minorías violentas y restablecer las normas de convivencia:

▪ El fin de los piquetes, los acampes y la liberación del espacio público con los operativos contra los manteros y la venta ilegal. Se liberó en 13 megaoperativos el equivalente a 68 kilómetros de manteros, la distancia aproximada entre la Ciudad y Luján.

▪ El respeto de la propiedad privada con la recuperación de más de 600 viviendas usurpadas valuadas en 300 millones de dólares que fueron devueltas a sus dueños. No cambiaron las leyes, cambió la decisión política. Una propiedad tomada es un aguantadero en donde hay violencia, menudeo, trata.

▪ El cierre de los 40 comedores fantasma para que la comida llegue directamente a quien la necesita, sin intermediarios, y un mensaje contundente: “¡Basta de mafias que lucran con la necesidad de la gente!”.

▪ El fuerte respaldo a la Policía como garante del orden y la seguridad.

▪ El cambio educativo en serio con un nuevo enfoque en el aprendizaje que incluyó volver a corregir y que permitió mejorar los resultados históricos en lengua y matemática.

▪ La prioridad de atención para los porteños en los hospitales y que los extranjeros paguen cuando se atienden.

▪ La inversión en salud, que en 2025 fue la más grande de la historia.

▪ La reactivación de la obra de la cárcel de Marcos Paz para cerrar el penal de Villa Devoto.

Durante su mensaje a los legisladores Jorge Macri señaló que los vecinos ya conocen cuál es la matriz de esta gestión: “Los porteños ya nos conocen. Cuando gobernamos, hacemos y cambiamos con método y planificación. Saben que lo que decimos, sucede”. Y presentó resultados:

1. “Bajamos todos los delitos en la Ciudad”. Los homicidios, el robo automotor y el robo con armas registran mínimos históricos; con 4 mil policías más en la calle, con 620 armas de baja letalidad, 50 destacamentos donde se controlan 24/7 los accesos con Patrulla de Control de Accesos, con la tecnología como el Anillo Digital, y con el 82% de la Ciudad monitoreada con más de 17 mil cámaras.

2. Ya está en marcha la licitación nacional e internacional de la Línea F, la primera nueva línea de Subte en más de 25 años, y se trabaja en la construcción de la primera línea del TramBus 100% eléctrica que usará semáforos predictivos e integra su boleto a la red de subtes.

3. Se está transformando la Dellepiane en la primera “autopista parque” de la Ciudad: ya se avanzó en un 50% la megaobra que va a reducir casi a la mitad el tiempo de viaje en hora pico y a sumar 160 mil metros cuadrados de verde para los vecinos de Villa Lugano, Flores y Parque Avellaneda.

4. La Ciudad va hacia una movilidad como motor de desarrollo urbano, conectividad y calidad de vida. Ya funciona la primera flota de buses 100% eléctricos y silenciosos desde el Casco Histórico a la Terminal de Cruceros. Y se están instalando puntos de carga para vehículos eléctricos particulares.

5. El Plan Estratégico Buenos Aires Aprende avanza con el foco en el aprendizaje y en el bienestar socioemocional. El lunes pasado se inauguró la Escuela Estación Buenos Aires en Barracas. Es un hito: la primera escuela modelo bilingüe y tecnológica, que incorpora Inteligencia Artificial. Desde primer grado, los chicos van a tener 16 horas semanales de inglés y van a aprender programación y robótica.

6. El celular salió del aula y hoy 7 de cada 10 alumnos prestan más atención y se vinculan mejor con sus compañeros. Además, hubo 3.158 obras en escuelas, desde la restauración de la biblioteca del Instituto Bernasconi hasta la finalización de la Técnica “Maipú”, el sector de pileta y playón deportivo del Polo Saavedra o el inicio de obras del nuevo edificio de la “Escuela Indira Ghandi”.

7. Buenos Aires es la primera ciudad de América Latina en acreditar internacionalmente a más de 7 mil docentes en Google Gemini y garantizar acceso a herramientas de Inteligencia Artificial a todos los alumnos de primaria y secundaria. Además, se abrió el primer centro TUMO de la región, un modelo educativo de éxito internacional con más de 5.500 chicos haciendo programación, animación, diseño, música y robótica. Al que ya funciona en Barracas, este año se le sumarán dos más: uno en Chacarita y otro en Núñez.

8. En salud pública la Ciudad consolidó un salto histórico: además de 500 obras en hospitales, incorporó tecnología de punta –desde cirugías con realidad aumentada en el Pirovano hasta el acelerador lineal del Marie Curie–, amplió un 30% la oferta de turnos y subieron de 23 a 30 millones las prestaciones anuales. Se hicieron un 25% más de cirugías: son más de 62 mil en total. Con la Historia Clínica Electrónica y el primer Centro Regional de Hemoterapia, el sistema gana agilidad, precisión y cobertura 24/7. Es un modelo que combina innovación y capacidad operativa para garantizar atención de calidad al porteño de hoy y de la próxima década. Además se fortaleció el SAME, que ya cuenta con seis nuevas bases operativas, el SAME nocturno y el SAME psiquiátrico.

9. La política cultural es una inversión estratégica en el talento que nace, crece y proyecta a Buenos Aires al mundo. La renovación integral de la Casa de la Cultura, el Centro Cultural San Martín y la construcción del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón para que vuelva a su lugar original son parte de esa apuesta por una infraestructura cultural de excelencia al servicio de la formación y el disfrute en la Ciudad. El año pasado más de 15 millones de personas asistieron a los 781 eventos masivos, tanto de la oferta cultural pública como de la privada. Y para dinamizar la economía porteña, se sigue impulsando sectores estratégicos como la gastronomía, el turismo y la hotelería ligados a grandes eventos, convenciones, ferias y congresos.

10. La Ciudad consolida el hub de entretenimiento más grande del Cono Sur: uno de cada cinco eventos masivos se realizó en el sur porteño. Al mismo tiempo, se avanza con proyectos estratégicos para potenciar aún más esa zona: ya finalizaron las obras del Edificio Hotel para residencias y el Edificio Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte del Parque Olímpico, siguen las del Polo Logístico, un complejo que generará 2 mil nuevos empleos, y se avanza en la reforma del Autódromo para recibir al MotoGP en 2027 y estar un paso más cerca para que vuelva la Fórmula 1. Y el año que viene Buenos Aires va a ser la sede del Major de Counter Strike, el evento de Esports más grande del mundo.

11. La Ciudad apuesta a que todas las personas puedan desarrollarse con autonomía. Por eso se destinaron más de 2 mil millones de pesos a 136 instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad y escuelas especiales. Este año el presupuesto quintuplicó los fondos asignados a políticas de discapacidad: se construirá el primer Centro Integral de Discapacidad y el primer Centro Lúdico destinado a personas con discapacidad en el Parque 3 de Febrero. Además abrió el primer Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad en la Ciudad y se fortaleció la política destinada a las personas mayores: con el Sello Plateado, junto a 30 empresas, se puso foco en un programa de inclusión laboral para las personas mayores, con más de 2.500 postulaciones.

El Jefe de Gobierno aseguró que el orden que se ha restablecido en la Ciudad también va a tener correlato en la higiene urbana. Dijo que se está incorporando más tecnología y nuevas soluciones, como las 498 cámaras con Inteligencia Artificial en los camiones recolectores que sirven para verificar el servicio y detectan basura alrededor del contenedor para que se resuelva, y el recambio de la flota de camiones y de 7.450 contenedores tradicionales por antivandálicos.

Además, se está reforzando la presencia en calle con más de 700 intervenciones mensuales en zonas críticas y se comenzó a implementar el programa “Limpieza Plus”, un equipo conformado por 64 móviles, exclusivamente dedicados a operativos intensivos de limpieza profunda.

Y se está incorporando un nuevo sistema de monitoreo en tiempo real para el servicio de barrido, que permite verificar que efectivamente cada trabajador esté realizando la tarea asignada y que cumpla el recorrido programado.

Jorge Macri también les pidió a los legisladores que aprueben la Ley ‘Antitrapitos’ para terminar con las extorsiones a los vecinos en la vía pública: “Que quede claro: no piden ayuda; extorsionan y amenazan, y eso es un delito”.

Y otro proyecto que es fundamental para el orden público es la Ley de Vandalismo (“Rompe Paga”). Hoy destruir bienes públicos es apenas una contravención y el Jefe de Gobierno sostiene que debe tener consecuencias penales.

En el tramo final de su exposición el Jefe de Gobierno sostuvo: “En esta Ciudad hacemos cumplir la ley para que los vecinos puedan vivir con orden y en libertad. Eso significa: una Ciudad ordenada y segura para ser disfrutada, la mejor ciudad para vivir, estudiar, invertir o visitar. Una Ciudad mejor conectada para que ahorres tiempo y te muevas más rápido. Una Ciudad que lidera la educación del futuro y la innovación, para potenciar el talento, la creatividad y la excelencia de nuestro capital humano. Una Ciudad con el mejor sistema de salud público del país, para cuidar la vida, desde el momento de su gestación hasta su desenlace final. Una Ciudad donde la cultura genera identidad y trabajo, y nos hace sentir orgullo de lo que somos. Así es nuestra Ciudad y vamos a seguir trabajando todos los días para que Buenos Aires siga siendo la ciudad más linda del mundo”.