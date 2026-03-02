Lanús Gobierno informa que durante el mes de marzo, de martes a domingos de 8 a 14, se concretará una nueva edición del programa “Ferias Francas” en diversos lugares del distrito, con la finalidad de que las vecinas y los vecinos puedan adquirir frutas y verduras de estación, cortes de carne, panadería artesanal, quesos y dulces, entre otros alimentos a precios populares.

El martes, el operativo comenzará en Ramón Balcarce desde Farrell hasta Pje. Boquerón y en Palacios desde Ucrania hasta la avenida Rivadavia (Valentín Alsina); en José Manuel Estrada desde Hernandarias hasta Ramón Franco y en Dardo Rocha desde Marco Avellaneda hasta Don Orione (Remedios de Escalada); en Basavilbaso desde Ayacucho hasta Juncal, en Ituzaingó desde Oyuela hasta Héroes de Malvinas y en Domingo Purita desde Condarco hasta Chorroarín (Lanús Este).

El miércoles continuará en Cnel. D´ Elia desde Obón hasta Eduardo Madero (Valentín Alsina); en Cnel. Bueras desde Gral. Ferré hasta Dr. Guillermo Gaebeler (Gerli); en Enrique Fernández desde Cnel. Seguí hasta Tacuarí y en Quintana desde Urquiza hasta 14 de Julio (Lanús Oeste); y en Albarracín desde Villa de Luján hasta Suipacha (Remedios de Escalada).

El jueves tendrá lugar en Formosa desde Dr. Ricardo Balbín hasta Ucrania (Valentín Alsina); en De La Cruz desde Iberlucea hasta Ministro Brin, en Chaco desde Jujuy hasta Fray J. Lagos y en Aristóbulo del Valle desde Enrique Fernández hasta Canadá (Lanús Oeste); en Héctor Guidi desde Juncal hasta Pringles (Lanús Este); en Tucumán desde Cnel. Chilavert hasta Cnel. Rondeau y en la avenida 9 de Julio desde Martinto hasta Salcedo (Monte Chingolo).

El viernes se realizará en Fray J. Lagos desde República Argentina hasta Jean Jaures (Gerli); en Zuloaga desde Tte. J. A. Rangugni hasta Presidente Urquiza, en Dr. Ricardo Balbín desde Cnel. Warnes hasta Emilio Castro, en Hernandarias desde Dean Funes hasta Chubut y en Formosa desde Santiago Plaul hasta Mendoza (Lanús Oeste); y en Albarracín desde Cotagaita hasta el Boulevard de los Italianos (Monte Chingolo).

El sábado se desarrollará en Cnel. Burelas desde Vicente Damonte hasta Padilla (Gerli); en Cnel. Warnes desde Obón hasta Otamendi y en Concejal. H. Noya desde Llavallol hasta José María Moreno (Lanús Oeste); en Luis Vernet desde Don Orione hasta Marco Avellaneda y en Salta desde Domingo Purita hasta Ramón Cabrero (Remedios de Escalada); en Pitágoras desde Centenario Uruguayo hasta Chascomús y en Las Piedras desde Centenario Uruguayo hasta el Boulevard de los Italianos (Monte Chingolo).

Y el domingo se llevará a cabo en Jean Jaures desde Paso de Burgos hasta J.I.Rucci (Valentín Alsina); en la avenida presidente Raúl Alfonsín desde Joaquín. V. González hasta Saturnino Segurola (Gerli); en Marco Avellaneda desde Cnel. Molinedo hasta Pje. Boquerón (Lanús Oeste); en Cnel. Pringles desde General Deheza hasta Gral. Pedernera (Lanús Este) y en la avenida Tte. Gral. Donato Álvarez desde Víctor Hugo hasta Cazón (Monte Chingolo).