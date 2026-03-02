Este lunes, el Municipio de Quilmes y con la supervisión de la intendenta interina local, Eva Mieri, se desarrolló una jornada de compactación de más de 600 vehículos secuestrados con el objetivo de reducir pasivos ambientales en el distrito, transformando residuos peligrosos en recursos y destinarlos entidades de bien público, en este caso a la Organización de Padres TEA.

“Esta política viene justamente a ordenar esta situación de vehículos abandonados y a poder avanzar para que nuestra ciudad se siga viendo limpia, ordenada y segura. Y también es importante que los vecinos sigan realizando este tipo de pedidos en la página del Municipio de Quilmes”, sostuvo Eva Mieri, acompañada por el secretario de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial local, Lucas Schuld, en una actividad que se llevó adelante en Ortiz de Ocampo 1181, de Quilmes.

Por su parte, Lucas Schuld, aseveró: “Esta compactación tiene impacto social, ya que lo recaudado se donará; también ambiental, porque libera el espacio que ocupan estos autos y motos acumulados en los depósitos, y también tiene un impacto en el ordenamiento urbano y la seguridad vial, que también se genera con los operativos que actualizamos todos los días”.

La jornada se dio en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRODECO), garantizando el cumplimiento de los estándares ambientales y administrativos vigentes. El operativo se fundamentó en la Ordenanza Nº 13.488/2021 (Expediente Nº 4091-4784-S-2021), la cual autoriza la disposición de vehículos abandonados en depósitos municipales y en la vía pública. El objetivo primordial es el resguardo del medio ambiente y la liberación de predios que operan como focos de contaminación.

Los fondos obtenidos del proceso serán destinados a la Organización de Padres TEA, consolidando una política pública que articula orden, seguridad vial, responsabilidad ambiental y compromiso social.

Cabe señalar que el procedimiento se inicia con la demora del vehículo ante la constatación de una infracción o impedimento legal. Una vez trasladado a depósito municipal, el titular cuenta con un plazo para regularizar su situación. Transcurridos seis meses sin que ello ocurra, y cumplidas las instancias administrativas correspondientes, el vehículo es declarado en condición de rezago y se procede a su compactación conforme a la normativa vigente.

Como resultado del relevamiento técnico y administrativo finalizado en febrero de 2026, se ha determinado un lote total de 634 unidades aptas para el proceso de disposición final. Este universo se encuentra integrado mayoritariamente por motos (497) y 136 automóviles, además de una unidad de transporte pesado (colectivo).

Participaron de la actividad las y los subsecretarios de Faltas, Infracciones de Tránsito y Licencias de Conducir, Jésica Mendoza; de Ordenamiento Urbano, Lucas Scrobot, y de Administración y Transporte, Gervasio Herrera, y la directora de Logística, Daniela Fernández, entre otros.