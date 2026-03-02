Se dictará desde marzo.

Con el objetivo de formar profesionales aptos para desempeñarse en cualquier área de la farmacia (mostrador, gabinete, administración o depósito), la UTN Avellaneda, a través de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, dicta la Diplomatura en asistencia y gestión farmacéutica que se realiza una vez cursadas las capacitaciones de Auxiliar de Farmacia, Auxiliar de Farmacia Avanzado y Auxiliar Administrativo de Farmacia.

La modalidad de clases será presencial, con un total de 39 clases organizadas por cada curso: Auxiliar de Farmacia (19 clases, sábados de 9 a 11 h, desde el 14 de marzo), Auxiliar de Farmacia Avanzado (12 clases, sábados de 11 a 13 h, desde el 8 de agosto) y Auxiliar Administrativo de Farmacia (ocho clases, sábados de 11 a 13 h, desde el 10 de octubre).

Finalizada la Diplomatura, se podrán resolver problemas complejos tanto clínicos como administrativos. A lo largo de la cursada se avanzará en el desarrollo de temas básicos (historia de la farmacia, formas farmacéuticas, antibióticos, sistemas del cuerpo humano), especializados (manejo del dolor, comorbilidades, atención farmacéutica en pediatría y vacunación, y sistema inmune) y de gestión (ecosistema farmacéutico y seguridad social, gestión de recetas, logística y tecnología en farmacia).

Para mayor información e inscripciones, ingresar en https://extensionfra.com.ar/courses/diplomatura-en-asistencia-y-gestion-farmaceutica/ o comunicarse al WhatsApp 1135012026, al 4201-7211, por mail a [email protected] o al Instagram @extension.utnavellaneda