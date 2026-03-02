La protesta abarca a varios sectores de la administración pública bonaerense que verá afectada su capacidad operativa. Probablemente, el principal impacto se concentre en las escuelas ya que todos los gremios de esta rama (SUTEBA, la FEB, UDOCBA, SADOP y AMET).

Los judiciales de la AJB también se sumaron por lo que el Poder Judicial bonaerense se verá afectado en su funcionamiento durante todo el día. Para completar el panorama, los estatales nucleados en ATE convocaron al paro y le agregaron una movilización en Puente Pueyrredón por lo que habrá problemas en el tránsito vehicular en esa zona.

Es la primera vez desde que Axel Kicillof gobierna la provincia de Buenos Aires que las clases no empiezan en tiempo y forma.