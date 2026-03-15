En un emotivo acto, la Asociación Civil Cultural y Deportiva "Brillito De Luz" se convirtió en sede de un nuevo encuentro para seguir construyendo memoria en los barrios de Florencio Varela.

La jornada contó con la presencia de la comunidad varelence, que se reunió para trabajar en la puesta a punto del espacio y reconstruir el derecho a encontrarse en comunidad. El objetivo es claro: seguir organizando la comunidad para luchar por la memoria, la verdad y la justicia.

Agradecemos a Jorge y María por su compromiso y dedicación. A partir de hoy, caminamos todos juntos, unidos por la misma causa. ¡Juntxs por la memoria, verdad y justicia!

La Asociación Civil Cultural y Deportiva "Brillito De Luz" sigue siendo un espacio de encuentro y lucha para la comunidad varelence. Y gritan fuerte: "¡Seguimos adelante!"