Una encuesta de la consutora Pulso Research revela que el 54,8% de los argentinos evalúa negativamente la gestión del presidente Javier Milei, mientras que solo el 37,2% lo hace de manera positiva.

La encuesta, realizada entre el 3 y el 9 de marzo sobre 1.800 casos en todo el país, también muestra que por primera vez el 46,9% de los encuestados responsabiliza al gobierno actual de Milei por la situación económica, superando al 41,6% que culpa a la gestión anterior de Alberto Fernández.

Ranking de imágenes

- Cristina Kirchner: 42,9% positiva, 53,2% negativa

- Axel Kicillof: 41,3% positiva, 46,5% negativa

- Javier Milei: 41,2% positiva, 55,6% negativa

- Patricia Bullrich: 39,4% positiva, 53,2% negativa

- Mauricio Macri: 31,3% positiva, 64,0% negativa

La encuesta también revela que el 51% de los encuestados considera "mala" la gestión de Milei, pero casi el 35% votaría a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de este año.

La encuesta tiene un margen de error de +/- 3,5% y fue realizada en todo el país.