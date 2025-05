El Gobierno argentino, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, ha anunciado un conjunto de medidas para flexibilizar el uso de los "dólares del colchón" y simplificar las declaraciones de ganancias, bajo el nombre de "Plan de reparación histórica de los ahorros de los Argentinos". Juan Paso, titular de ARCA, fue el encargado de detallar estos cambios, que buscan reducir la informalidad y "devolverle la libertad a la gente".

Principales cambios y derogaciones de regímenes informativos:

* Compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales: Las administradoras de tarjetas dejarán de informar a ARCA todas las compras personales, resguardando la información privada.

* Cruzamiento informático de transacciones importantes: Los escribanos ya no deberán reportar mensualmente a ARCA las operaciones notariales.

* Compra-venta de vehículos usados: El régimen informativo será derogado, y ninguna operación se reportará a ARCA.

* Pago de expensas: El régimen informativo queda derogado.

* Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI): El vendedor o agente inmobiliario no deberá reportar a ARCA cuando ponga en venta una propiedad.

* Consumos relevantes de servicios públicos: Los proveedores de electricidad, agua, gas y telefonía no deberán reportar dichos consumos a ARCA.

Cambios en los umbrales de información para operaciones financieras y comerciales:

Se subirán los montos mínimos mensuales a partir de los cuales las entidades financieras y comercios deben informar a ARCA:

* Transferencias y acreditaciones bancarias: El umbral se eleva de $1 millón a $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas.

* Extracciones en efectivo: El umbral pasa de "cualquier monto" a $10 millones para personas físicas y jurídicas.

* Saldos bancarios al último día del mes: Se elevan de entre $700 mil y $1 millón a $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas.

* Plazos fijos: El umbral se eleva de $1 millón a $100 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas.

* Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: El umbral se eleva de $2 millones a $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas.

* Tenencias en sociedades de bolsa: El umbral pasa de "todos los montos" a $100 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas.

* Compras de consumidor final: El umbral se eleva de $250 mil en efectivo y $400 mil en otros medios de pago a $10 millones para ambos rubros.

Nuevo Régimen Simplificado de Ganancias:

Este nuevo régimen se centrará en la facturación y los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales y la variación patrimonial de los ciudadanos.

* ¿Qué cambia? Actualmente, las personas que declaran ganancias deben subir toda la facturación, gastos deducibles y consumos personales, completando la misma declaración jurada que un gran contribuyente. Con el nuevo régimen, ARCA presentará al ciudadano un monto estimado a pagar basado en la facturación y gastos deducibles, y el ciudadano podrá revisar y editar esa información.

* Implementación: El régimen simplificado de Ganancias estará vigente a partir del 1 de junio de 2025. Los ciudadanos podrán adherir a partir de esa fecha y en el próximo vencimiento (mayo de 2026), ARCA presentará el monto a pagar, el cual podrá ser aceptado o rectificado.

* Excepciones: El nuevo plan aplicará a todos los argentinos, excepto grandes contribuyentes y grandes empresas.

Argumentos a favor de la medida:

Salvador Di Stéfano, especialista en mercados, considera que la medida contribuirá a dinamizar la economía y mejorar las reservas. Argumenta que tener los dólares en una caja de seguridad genera un costo, mientras que con esta flexibilización se pueden invertir, por ejemplo, en propiedades para obtener una renta. Además, no prevé una devaluación del tipo de cambio, ya que el gobierno está cumpliendo con el superávit fiscal, no ha violado derechos de propiedad, la deuda se ha pagado, la inflación está en descenso, no hay emisión monetaria, el Banco Central está saneado y cuenta con el apoyo del FMI y del Tesoro de EE. UU.

En resumen, el objetivo es facilitar el uso de los dólares no declarados y simplificar el cumplimiento fiscal, promoviendo la formalización de la economía y cambiando el enfoque de fiscalización hacia la informalidad deliberada y sofisticada, en lugar de los consumos personales. Las subas de los umbrales rigen desde mañana.