En la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, el gobernador Axel Kicillof emitió su discurso en tono electoral con críticas directas al Gobierno Nacional.

Tras cuestionar el modelo económico del presidente Javier Milei, el gobernador y exministro de economía señaló que “lo primero que tenemos que recuperar, es el orgullo y la convicción de que esta tragedia no es inevitable, de que esta realidad se puede cambiar” planteó. “Al trabajador despedido que siente vergüenza, que siente que falló: le digo. No sos vos, es que hay un gobierno nacional que te abandonó, es el rumbo económico y su insensibilidad. En otras palabras: argentina, no sos vos. ¡es Milei!” dijo.

Y se paró en defensa del rol del Estado: “La mano invisible del mercado no existe, es un verso” sostuvo. “Podemos discutir el tamaño y las funciones del Estado, pero lo cierto es que sin Estado no hay más libertad; hay ley de la selva, hay abuso. El Estado, usado de manera eficaz y transparente, es una herramienta para corregir desigualdades. Y bien usado, es una herramienta del desarrollo. Si no erradicamos esta zoncera, Argentina no tiene destino”.

“Soberanía es defender la industria nacional, defender nuestros recursos y cuidar el trabajo argentino. Soberanía significa no arrodillarse frente a intereses extranjeros”, dijo.

Y reclamó: “Asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno Nacional. A los bonaerenses nos quitaron recursos que nos corresponden por ley”.

Además, Kicillof hizo una reseña de lo actuado en salud, educación, seguridad y desarrollo.