Quilmes, la cerveza que acompaña las pasiones de los argentinos y patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lanza su nuevo spot llamado “CoRazones para creer”. En la previa a la gran cita del fútbol, la marca escapa a la lógica para apostar por la convicción del corazón, un rasgo histórico de la identidad nacional y del simpatizante albiceleste.

El corto reúne hechos que demuestran que no hay imposibles para los argentinos: hazañas, logros colectivos y virtudes extraordinarias que lograron dar vuelta escenarios adversos y convirtieron lo increíble en realidad. Con “CoRazones para creer” la marca abraza a los argentinos en esos momentos donde conviven la duda, la esperanza y la pasión.

A través de Manu Ginóbli, Charly García, los campeones olímpicos Cecilia Carranza y Santiago Lange, Gaston Edul, Morena Beltrán, Guillermo Cóppola, Leandro Paredes, Ángel Di María, imposibles como la final del Mundial ‘86 donde el Tata Brown jugó con un hombro dislocado y hasta José de San Martín, Quilmes pone sobre la mesa estos hechos imposibles contados por sus mismos protagonistas.

“El vínculo del hincha argentino con el fútbol es de esas cosas que no se pueden explicar con palabras. Amor, pasión, compañía, ilusión, son algunas de las que podrían ayudar a comprender conceptualmente la locura del hincha. Nos animamos desde Quilmes a retratar este sentir, porque hace muchos años que acompañamos al fútbol y todas las demás pasiones de los argentinos. Nos encanta ser parte y estar junto al hincha”, destacó Guido “Chapa” Lofiego, Director de marca Quilmes.

PROMO

Los hinchas argentinos pueden participar por cervezas, pelotas, vasos, banderas, televisores y viajes al mundial con los códigos que aparecen en los tres diseños edición limitada de latas y envases, alusivos a grandes momentos de la historia del fútbol argentino. Los dibujos representan cada Mundial ganado, lo que los convierte en piezas de colección para los fanáticos.

Para participar, los consumidores mayores de 18 años deberán cumplir tres simples pasos:

Destapar o abrir cualquier calibre de Quilmes Clásica, ya sea que tenga el diseño mundialista, chapita azul o con el logo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de las variedades IPA, Stout y Sin Alcohol que tengan logo. Escanear el código QR del envase, que llevará a un chat de WhatsApp con un canal de Quilmes. Indicar el código debajo de la chapita y ¡ganá! Todos los códigos suman chances para el premio mayor: viajar al mundial.

La promoción estará vigente hasta el 19 de julio, en línea al calendario del Mundial.

Acerca de Cervecería y Maltería Quilmes

Cervecería y Maltería Quilmes es una compañía con 135 años en la Argentina que crece junto a su ecosistema. Impulsa y dinamiza el crecimiento económico, social y ambiental del país a través de una agroindustria federal, local y regional que va desde la semilla hasta la botella.Elabora, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, vinos, sidras, espumantes, energizantes, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con empresas líderes como PepsiCo, Nestlé, RedBull y Bodegas Cuvillier. De cara a sus consumidores desarrolló Ta Da, la aplicación de envío de bebidas número 1 de Argentina, y de cara a sus clientes, BEES, la plataforma B2B que renueva la experiencia de compra y mejora el negocio de sus puntos de venta en todo el país a través de la inclusión digital.

La compañía cuenta con más de 5.000 empleados directos en toda la Argentina, además de 10 plantas productivas incluyendo cervecerías y plantas de gaseosas, 1 bodega, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 1 fábrica de tapas, 9 oficinas regionales de venta y 9 centros de distribución. Además, trabaja con una red de más de 6.000 proveedores PyME y 135 distribuidores abasteciendo más de 300.000 puntos de venta en todo el país.

Desde 2019 es la primera compañía de consumo masivo en migrar su matriz energética a 100% renovable.

Para más información visite @cerveceriaymalteriaquilmes.