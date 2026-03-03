“Con Eva militamos juntas hace muchos años, compartimos las mismas ideas, el mismo sentido de la vida. Y hay ideas que tienen que ver con la planificación de Quilmes que las vivimos siendo ella concejala o ahora yo diputada, siendo militantes y vecinas, que van a continuar. Y cuando Eva habla de ‘nosotras’ es como proyecto de trabajo, no solo ella y yo, sino todas. Ceci Soler, Berenice, Florencia, todas. Muy contenta, hay muchos anuncios buenos para el municipio”, aseguró Mayra.

Sobre las obras, Mayra señaló que “la unificación del Acceso Sudeste, los tres polideportivos. Me parece que son súper importantes, a la espera de que el Gobierno Nacional cumpla con lo que le debe a la Provincia para poder terminar el Pabellón de Pediatría del Hospital de Quilmes, que hace cuatro años que lo tenemos en obra. El resto de las que están presentadas en el Plan Bianual, que son financiadas íntegramente por fondos municipales de los contribuyentes de Quilmes, van a ser importantísimas, entre ellas también la bajada de la autopista en Ezpeleta”.

Al hablar de la Comisión de la Cuenca de los arroyos, la legisladora afirmó que “ya está creada por ley de la cuenca de los arroyos, ahora hay que encontrar financiamiento. Municipal no es posible para las obras de la envergadura que se necesitan. Necesitamos ayuda de la Provincia, obviamente de Nación o financiamiento internacional. Estamos yendo en estos días a un encuentro de la CAF, para poder seguir buscando el financiamiento que necesitamos para las obras en los arroyos San Francisco-Las Piedras”.

“Es un financiamiento que, por supuesto, es una responsabilidad de la Provincia, pero que sabemos que, insisto, con la asfixia, son casi 14,6 billones o 15 lo que la Nación le debe a la Provincia, es imposible pensar que puedan financiarlo. Así que es necesario el apoyo internacional. Desde el lugar que nos toca, a seguir trabajando para poder conseguirlo. Creo que si hay algo que tenemos pendiente con todo el oeste de nuestro distrito, es justamente las obras hidráulicas de los arroyos San Francisco - Las Piedras”, dijo.

“No es que Mayra, siendo diputada, va a conseguir el financiamiento. Tengo que trabajar para conseguirlo, como explicaba en el plano internacional. Creo que es posible, esperemos que luego de que lo podamos conseguir, tengamos autorización de la Nación, porque el financiamiento, además, necesita autorizaciones. Veremos, llegado el momento”.

“Lamentablemente, hay otras obras que están abandonadas por el gobierno de Milei que las vamos a terminar con fondos propios. Pero la obra de la estación de Ezpeleta-Quilmes Sur - Héroes de Malvinas, no llegamos con el presupuesto municipal a poder hacerlo. Así que estamos para decir las verdades, a veces no son todas buenas noticias, pero es lo que podemos hacer y decirle a los vecinos qué podemos y qué no podemos es muy valorable, porque durante mucho tiempo no se explicó nada, ni lo que ingresaba ni cómo salía”.