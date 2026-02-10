Así lo afirmó la diputada bonaerense Mayra Mendoza, quien cuestionó duramente la reforma laboral que mañana tratará el senado de la nación.

En sus redes sociales, Mayra afirmó: "Nunca pensé coincidir con @edufeiok, pero en esto sí: es una reforma esclavista. Legalizar la precarización actual y llevar a todos los que aún están dentro de la formalidad a la misma situación. De eso se trata."

"Sabemos que tu práctica en la vida es la mentira. Sos mentiroso, pero esta MAL mentir, @diegosantilli, y más siendo funcionario publico. Decís que van 15 años sin generar trabajo como si todo fuese lo mismo, pero en los 12 años de gobiernos peronistas sí se generó empleo formal, más de 5 millones.", dijo

Y agregó: "El problema va de 2015 en adelante, desde que comenzó @mauriciomacri. El problema son las cosas que hacen cada vez que gobiernan, como ahora con @JMilei. Destruyen todo lo construido: la industria está destinada a desaparecer con el modelo de especulación financiera que ustedes promueven."

Asimismo, detalló: "Nosotros demostramos que se podían crear millones de puestos de trabajo con buena protección legal para trabajadores y trabajadoras. Ustedes, por mucho que sigan precarizando, no van a conseguir nada. Si siguen con tarifazos, bajando salarios y con precios carísimos de todo (y para eso lo del Indec), no va a haber consumo, se cae toda actividad y por ende no habrá empleo".

"Mentiroso en el relato, pero la realidad se impone, la verdad siempre sale a la luz.", finalizó.