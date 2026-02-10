Se realizó en la mañana de hoy en la sede de SUTEBA Quilmes, una Conferencia de Prensa de la que participó la Secretaria General de ATE Quilmes, Clarisa Pérez, para informar sobre la participación en unidad de la movilización contra la reforma laboral regresiva que quiere imponer el gobierno de Javier Milei, en el marco de un paro nacional convocado por nuestra organización.

De la misma también fue parte el Secretario General de la ATE Provincia de Buenos Aires y de la CTA Autónoma de Quilmes, Claudio Arévalo, quién realzó la conformación de esta Mesa de Unidad que viene trabajando en conjunto desde la conformación de las Multisectoriales a lo largo ya lo ancho de nuestro país para enfrentar este gobierno de ajuste y represión que encarna Milei.

Por la CTA de Los Trabajadores de Quilmes, estuvo el Secretario General Gustavo Lappano; Claudia Ibarra como Secretaria General de la CTA Autónoma de San Francisco Solano; y Fabiana Pérez Valdéz, Secretaria General del SUTEBA Quilmes; y contó además con el apoyo de la UOM Quilmes, Varela y Berazategui.

En la Conferencia de Prensa, se expresó en conjunto la necesidad de frenar esta regresiva reforma laboral que elimina derechos adquiridos por años de lucha de la clase trabajadora, y que solo busca beneficiar a los grupos concentradores de riqueza para que sigan expoliando por medio del usufructo del trabajo del pueblo las riquezas de nuestra tierra y fugando capitales de la mano del ministro Caputo.

En ese sentido, las Centrales y los Gremios participantes garantizaron una masiva participación en la movilización de mañana.