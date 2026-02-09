Demian Reidel renunció a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina en medio de un escándalo por sobreprecios en contrataciones de la empresa estatal. La renuncia se produjo después de que dos gerentes clave, Marcelo Famá y Hernán Pantuso, fueran suspendidos por presuntas irregularidades en procesos licitatorios y compras directas.

Reidel, amigo personal del presidente Javier Milei, había asumido el cargo en abril de 2025 y era considerado uno de los colaboradores más cercanos al mandatario en materia económica y energética. Su salida se considera "cordial" y se enmarca en el cambio de acciones de la empresa, que pasó de la Secretaría de Energía a la Secretaría de Asuntos Nucleares.

El nuevo directorio de Nucleoeléctrica Argentina estará presidido por Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear y reactores, y contará con la participación de Diego Chaher, hombre del entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, como director.