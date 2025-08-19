Junto a la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó las tareas de pavimentación que se desarrollan en La Cañada, de Quilmes Oeste, ejecutados con fondos totalmente municipales, donde dialogó con los vecinos.

"Obras de infraestructura como esta que forman parte de un proyecto colectivo planificado durante años para transformar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Son trabajos que requieren un enorme esfuerzo, más aún en este contexto, pero que muestran que cuando hay decisión política y un Estado presente para dar respuesta a los anhelos de la comunidad, se puede avanzar. El próximo 7 de septiembre necesitamos que nos acompañen con el voto a Fuerza Patria Quilmes para defender el progreso del distrito y seguir construyendo futuro", sostuvo Mayra.

El proyecto corresponde a la pavimentación en hormigón simple de 25.049,67 m², un total de 38 cuadras en los barrios La Cañada (27 cuadras) y Kolynos (11 cuadras), que servirán para completar la conectividad de los barrios mencionados.

Con la pavimentación se generará una red de entretejido urbano que ayudará a mejorar la condiciones de vida de los vecinos y vecinas, dando también la posibilidad del correcto arribo de servicios de ambulancias y recolección de basura. Es importante remarcar también la eliminación de zanjas y con esto el estancamiento de agua, foco de plagas y enfermedades, mejorando aspectos de sanidad e inundabilidad. Asimismo, desde el aspecto pluvial, el proyecto también prevé la construcción de sumideros, cámaras de inspección, y cañerías de 1.000mm, 800mm y de 500mm de diámetro.