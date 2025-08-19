El sábado 23 de agosto, Lanús Gobierno llevará adelante el festival Éste es mi Barrio en la Plaza Constitución (avenida Domingo Perón 3000, Valentín Alsina) de 12 a 19 horas. Durante la jornada, habrá muestras artísticas de instituciones, música en vivo y puestos gastronómicos, entre otras sorpresas.

Con entrada libre y gratuita, las y los vecinos podrán disfrutar de las presentaciones de la Big Band Jazz del Municipio, la agrupación de tango Las Reinas del Sur y del homenaje a Pappo's Blues, de la mano de Alsina Trío.

Además, como en cada edición, se desarrollará la feria de emprendimientos y artesanías donde se podrán conseguir productos originales a precios populares. También, estarán los clásicos puestos gastronómicos y las postas del Centro de Atención Vecinal para acceder a trámites y realizar consultas.

Ese día, estarán acompañando los centros de jubilados Siempre Unidos y Valentín Alsina; los centros educativos de Adultos N°713, N°722, N°15, Victoriano Arenas y N°6 Madre Teresa de Calcuta y las escuelas primarias N°3 República de Brasil, N°707, N°13 Hipólito Yrigoyen, N°4 Remedios de Escalada de San Martín, N°20, N°2 Mariano Moreno y N°57 Gral. Manuel Savio.

Asimismo, estarán presentes miembros de los jardines de infantes N°909 Gral. José de San Martín, N°901 Domingo Faustino Sarmiento, N°12 Pulgarcitos, Nº904 Fragata Sarmiento, Valentín Alsina y Nº906 Capitán Luis Piedrabuena y las escuelas secundarias N°9 Dr. Honorio Pueyrredón, N°7 República de Panamá, N°12 y N°2 Dr. Valentín Alsina.

El resto de las instituciones que acompañarán la jornada serán las siguientes:

Club Social y Deportivo Máximo Gorki

Sociedad de Fomento Barrio Campomar

Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Club Atlético Victoriano Arenas

Club de Leones Valentín Alsina

Club Sportivo Campos

Club Sportivo Alsina

Instituto Tecnova

Centro Cultural Tita Merello

Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento

Asociación Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste

Cámara de Comercio, Servicios e industrias de Valentín Alsina

Instituto Armenio Jrimian

Éste es mi Barrio es un exitoso programa lanzado por Lanús Gobierno para celebrar los aniversarios de las localidades de la ciudad. Durante el año pasado, se realizaron diferentes ediciones que también registraron una concurrencia masiva de vecinos y vecinas.