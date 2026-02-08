Lanús Gobierno informa que el lunes 9 de febrero, de 9 a 12, se realizará la entrega de turnos presenciales para participar de una nueva jornada de salud destinada a las infancias en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Villa Porá, ubicado en Oyuela N° 600, en Lanús Este. La atención médica tendrá lugar el jueves 12 de febrero en el mismo espacio sanitario.

La actividad está dirigida a chicos y chicas de hasta 14 años inclusive y busca garantizar el acceso gratuito a controles de salud, vacunación y acciones de prevención vinculadas al cuidado integral de las infancias. Los turnos se entregarán por orden de llegada y estarán destinados únicamente a personas con domicilio en Lanús, por lo que se deberá presentar el DNI de los niños, niñas o familiares al momento de acercarse.

En el transcurso de la jornada, las familias podrán acceder sin costo a controles pediátricos, odontológicos y oftalmológicos, así como también completar el calendario nacional de vacunación y recibir las dosis correspondientes contra el COVID-19.

Esta acción forma parte de un dispositivo que se lleva adelante de manera regular en distintos puntos del distrito, con el propósito de acercar los servicios de salud, acompañar a las familias y consolidar las políticas públicas de prevención y cuidado de las infancias y adolescencias de Lanús.