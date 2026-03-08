Lanús Gobierno informa que del lunes 9 al viernes 13 de marzo de 10 a 13, y el sábado 14 de 10 a 17, se realizará una nueva edición del operativo ¡Ambiente Sí! en distintos espacios públicos del distrito, para que las vecinas y los vecinos puedan acercar sus materiales reciclables y participar de acciones vinculadas al cuidado ambiental.

El lunes 9 las postas estarán en las plazas Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200) y Alajarín de Remedios de Escalada (Coronel Rauch N° 3520). El martes 10 la actividad continuará en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este) y en el Parque Lineal (avenida General Pinto N° 4700, Monte Chingolo).

Durante el miércoles 11 el operativo tendrá presencia en el barrio Obrero (Chaco y Coronel Murguiondo, Valentín Alsina), en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina) y Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste).

El jueves 12 la propuesta se instalará en las plazas Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este) y Ricardo Rojas (Bustamante N° 900, Gerli). La recorrida continuará el viernes 13 en las plazas San Martín (Santiago Plaul N° 1900) y Capitán de Los Andes de Lanús Oeste (avenida Hipólito Yrigoyen N° 3863).

La semana de actividades finalizará el sábado 14 en la plaza Auyero (Ramón Cabrero y Córdoba, Remedios de Escalada), donde el horario de atención se extenderá de 10 a 17.

En cada uno de los puntos se recibirán residuos limpios y secos como vidrio, cartón, papel, metal y plástico. También se aceptarán residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), y quienes participen podrán retirar semillas de temporada.

Vale recordar que, en caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas.