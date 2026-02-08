El intendente de Lanús Julián Alvarez renueva al frente del peronismo local, en clara sintonía con la “unidad” consolidada horas atrás entre el kirchnerismo y el kicillofismo.

En sus redes sociales, Alvarez señaló: “Firmé en unidad mi candidatura para presidir el PJ Lanús, con el compromiso y la responsabilidad política de seguir trabajando en la construcción de un espacio plural que fortalezca la representación de la militancia peronista de Lanús.

Desde el peronismo lanusense queremos a Cristina Libre, porque solo así será posible volver a vivir en una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.

Quiero agradecer al compañero Máximo Kirchner, que bajo su conducción en el Partido Justicialista de la Provincia el peronismo de Lanús se unió para recuperar nuestra querida ciudad. Vamos a seguir trabajando sin descanso para hacer de Lanús la ciudad que merecemos.

#PJUnidad #QueremosACristinaLibre”.

En tanto, desde las filas del Frente político De Lanús para Lanús que encabeza Agustín Balladares, ex Presidente del Concejo Deliberante de Lanús, trascendió que fue invitado a ser parte de la lista de la lista del PJ, asignándole lugares provinciales que no reflejan la representatividad del espacio, incluso la misma invitación incluía decisiones y así lo hicieron saber, de otros distritos y que se tenían que compensar con Lanús y específicamente con Frente político De Lanús para Lanús, mesclando situaciones foráneas, ajena a la discusión local. También, existió la intención clara de objetar los nombres, a personas, sin saber quiénes serían los candidatos y sin una discusión previa, sostuvieron desde el espacio.

Desde el Frente político De Lanús para Lanús, decidieron, con el consenso de la conducción provincial de MDF, no integrar la lista frente a una propuesta, definida como flaca, pobre y sin cambios en la lógica de no abrir el debate interno. “Esta decisión no desacelera el gran trabajo conjunto llevado adelante con el compañero Gobernador Axel Kicillof, por el contrario, reafirma todo lo hecho hasta ahora, y cimientan las bases de una nueva etapa que se abre de cara al 2027”, indicaron desde el Frente De Lanús para Lanús.