En acuerdo de “unidad” el gobernador Axel Kicillof es el nuevo presidente del Partido Justicialista Bonaerense y la vicegobernadora Verónica Magario como vice primera primero de esa fuerza. En tanto, Máximo Kirchner será el presidente del congreso partidario, espacio que deja vacante el matancero Fernando Espinoza.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, seguirá como presidente de la junta partidaria. A la vez, se acordó que Federico Otermín, jefe comunal de Lomas de Zamora, será el vicepresidente segundo, y el diputado provincial Mariano Cascallares, el secretario general.

Kicillof aceptó asumir la conducción partidaria luego de que el diputado Máximo Kirchner propuso que el Gobernador lo suceda, así descomprimió la interna.