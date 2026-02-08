Tras conocerse la “Unidad” del Partido Justicialista Bonaerense, el intendente de Lanús, Julián Alvarez, no dudó en resaltar la figura del diputado nacional y presidente saliente del PJ Provincial Máximo Kirchner.

“Siempre con el compromiso de trabajar por la unión del peronismo, Máximo demostró una vez más que solo construyen historia quienes anteponen los intereses colectivos a los personales.

Como militante, desde el lugar que le toque ocupar, asume una vez más la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de nuestro espacio político, con un único objetivo: seguir trabajando para transformar la vida de cada argentino y argentina.”, dijo Alvarez en su redes sociales.