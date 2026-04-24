Ante la ausencia de obras para el entubado de los arroyos San Francisco-Las Piedras, la Provincia anunció la obra en el Río Salado que evitará inundaciones en la zona agrícola. Obra que en Quilmes generó el mensaje irónico del secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Quilmes, Sebastián García.

Sin titubear, García, responsable de la limpieza y el desagote de los Arroyos que atraviesan el distrito, dejó claro las prioridades del Gobernador en sus redes sociales: “Las prioridades de @Kicillofok

Sociedad Rural, CARBAP, Coninagro: 138 millones de dólares.

A los vecinos de la Cuenca de los arroyos SF - Las Piedras, bien gracias!”.

Horas atrás, la Provincia licitó una nueva etapa del Plan Maestro del río Salado, una obra clave que beneficiará a 59 municipios y más de 1,5 millones de bonaerenses. Mientras tanto, en Quilmes también las obras son urgentes y necesarias, y el Comité de la Cuenca no avanza como debería hacerlo para dar respuesta definitiva a más de dos millones de habitantes.