La Asociación Sin Fronteras a la Discapacidad (A.S.F.A.D.) ha lanzado la Red de Apoyo TEA (Trastorno del Espectro Autista), un espacio de asesoramiento y acompañamiento para personas con TEA, padres y educadores.

El primer encuentro será gratuito y abierto al público en general, y se realizará el 13 de febrero a las 18:00 hs en la sede de A.S.F.A.D., ubicada en 844 esquina 884 de Solano. El mismo ofrecerá herramientas prácticas para informar y formar comunidad.

Será dictado por Vanina Cabrera, que es mamá de un niño autista, presidenta de ASFAD, y acompañante terapéutica, integradora escolar y militante por los DDHH de las personas con discapacidad.

La Red de Apoyo TEA busca brindar apoyo y recursos a las personas con TEA y sus familias, promoviendo la inclusión y la aceptación. Para más información, se puede contactar a A.S.F.A.D. a través de sus canales de comunicación.