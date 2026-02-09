Trasel adelanto de El Suburbano sobre la "Unidad" del Partido Justicialista de Quilmes, se conocen uno a uno los nombres de los integrantes del Consejo del Partido Justicialista de Quilmes.
|1
|Presidenta
|Mayra Mendoza
|2
|Vicepresidente
|Roberto Gaudio
|3
|Sec. General
|Eva Mieri
|4
|Sec. Administracion y de actas
|Edith Llanos
|5
|Sec de Organización
|Sebastián García
|6
|Sec. De Formacion Politica
|Miriam Arbert
|7
|Sec. De Desarrollo Humano
|Gabriel Berrozpe
|8
|Sec. De Relaciones
|Alberto De Fazio
|9
|Sec. De Finanzas
|Fabio Baez
|10
|Sec. Cultura
|César Longueira
|11
|Sec. De la Mujer
|Eva Torres
|12
|Sec. As. Gremiales
|Sergio Barrios
|13
|Sec de la Juventud
|Facundo Ferrando
|14
|Sec Derechos Humanos
|Walter Ormazabal
|15
|Sec Tecnico Profesionales
|Mariana Confalonieri
|16
|Sec Discapacidad
|Graciela Sosa
|1
|Vocal Titular
|Jorge Richi
|2
|Vocal Titular
|Elda Avila
|3
|Vocal Titular
|Daniel Rosano
|4
|Vocal Titular
|Silvina Lopez
|5
|Vocal Titular
|Pablo Ariel Birraglia
|6
|Vocal Titular
|Angelina Martínez
|7
|Vocal Titular
|Franco Bogado
|8
|Vocal Titular
|Noelia Bidart
|1
|Vocal Suplente
|Stella Silvero Paz
|2
|Vocal Suplente
|Marcelo García
|3
|Vocal Suplente
|Isabel Iñiguez
|4
|Vocal Suplente
|Andrés Albarracín
|5
|Vocal Suplente
|Zulma Mascareño
|6
|Vocal Suplente
|Ariel Cañete
|7
|Vocal Suplente
|Mabel Arce
|8
|Vocal Suplente
|Ariel Patricio Dominguez
|9
|Vocal Suplente
|Laura Gaetano
|10
|Vocal Suplente
|Joaquín Mallea
|11
|Vocal Suplente
|Liliana Pita
|12
|Vocal Suplente
|Paula Leguizamón
|1
|Congresal Titular
|Francisco Barba Gutierrez
|2
|Congresal Titular
|Mayra Mendoza
|3
|Congresal Titular
|Adrián Pérez
|4
|Congresal Titular
|Nadia Gómez
|5
|Congresal Titular
|Ramón Arce
|6
|Congresal Titular
|Eva Stoltzing
|7
|Congresal Titular
|Ezequiel Arauz
|8
|Congresal Titular
|Mariana Rodriguez
|9
|Congresal Titular
|Daniel Couseiro
|10
|Congresal Titular
|Roxana Villalba
|11
|Congresal Titular
|Ariel Burtoli
|12
|Congresal Titular
|Berenice Latorre
|13
|Congresal Titular
|Carlos Duberle
|14
|Congresal Titular
|Monica Avila
|15
|Congresal Titular
|Horacio Festucca
|16
|Congresal Titular
|Nelida Gazan
|17
|Congresal Titular
|Ezequiel Silva
|18
|Congresal Titular
|Soledad Martinez
|19
|Congresal Titular
|Carlos Tuzolino
|20
|Congresal Titular
|Myriam Alfonso
|21
|Congresal Titular
|Alejandro Ramírez
|22
|Congresal Titular
|Virginia del Valle Martínez
|23
|Congresal Titular
|Sergio Rodríguez
|24
|Congresal Titular
|Laura Ojeda
|25
|Congresal Titular
|Bienvenido Bebe Basalo
|26
|Congresal Titular
|Belén Gómez
|27
|Congresal Titular
|Mario Knorr
|28
|Congresal Titular
|Laura González
|29
|Congresal Titular
|Alejandro De Fazio
|30
|Congresal Titular
|Patricia Maciel
|31
|Congresal Titular
|Diego Iparraguirre
|1
|Congresal Suplente
|Iris Bejarano
|2
|Congresal Suplente
|Daniel Torres
|3
|Congresal Suplente
|Celia Carrieri
|4
|Congresal Suplente
|Javier Chino Torres
|5
|Congresal Suplente
|María Eva Pinto
|6
|Congresal Suplente
|Ernesto Damián González
|7
|Congresal Suplente
|Mariana Schiopetto
|8
|Congresal Suplente
|Leonardo Casazza
|9
|Congresal Suplente
|Carina Díaz
|10
|Congresal Suplente
|Agustín Acosta
|11
|Congresal Suplente
|Gabriela Valenzuela
|12
|Congresal Suplente
|Marcelo Florentín
|13
|Congresal Suplente
|Jesica Mendoza
|14
|Congresal Suplente
|Daniel Paz
|15
|Congresal Suplente
|Agustina Cabrera
|16
|Congresal Suplente
|Mariano Suarez