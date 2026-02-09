Trasel adelanto de El Suburbano sobre  la "Unidad" del Partido Justicialista de Quilmes, se conocen uno a uno los nombres de los integrantes del Consejo del Partido Justicialista de Quilmes.

1 Presidenta Mayra Mendoza
2 Vicepresidente Roberto Gaudio
3 Sec. General Eva Mieri
4 Sec. Administracion y de actas Edith Llanos
5 Sec de Organización Sebastián García
6 Sec. De Formacion Politica Miriam Arbert
7 Sec. De Desarrollo Humano Gabriel Berrozpe
8 Sec. De Relaciones Alberto De Fazio
9 Sec. De Finanzas Fabio Baez
10 Sec. Cultura César Longueira
11 Sec. De la Mujer Eva Torres
12 Sec. As. Gremiales Sergio Barrios
13 Sec de la Juventud Facundo Ferrando
14 Sec Derechos Humanos Walter Ormazabal
15 Sec Tecnico Profesionales Mariana Confalonieri
16 Sec Discapacidad Graciela Sosa
1 Vocal Titular Jorge Richi
2 Vocal Titular Elda Avila
3 Vocal Titular Daniel Rosano
4 Vocal Titular Silvina Lopez
5 Vocal Titular Pablo Ariel Birraglia
6 Vocal Titular Angelina Martínez
7 Vocal Titular Franco Bogado
8 Vocal Titular Noelia Bidart
1 Vocal Suplente Stella Silvero Paz
2 Vocal Suplente Marcelo García
3 Vocal Suplente Isabel Iñiguez
4 Vocal Suplente Andrés Albarracín
5 Vocal Suplente Zulma Mascareño
6 Vocal Suplente Ariel Cañete
7 Vocal Suplente Mabel Arce
8 Vocal Suplente Ariel Patricio Dominguez
9 Vocal Suplente Laura Gaetano
10 Vocal Suplente Joaquín Mallea
11 Vocal Suplente Liliana Pita
12 Vocal Suplente Paula Leguizamón
1 Congresal Titular Francisco Barba Gutierrez
2 Congresal Titular Mayra Mendoza
3 Congresal Titular Adrián Pérez
4 Congresal Titular Nadia Gómez
5 Congresal Titular Ramón Arce
6 Congresal Titular Eva Stoltzing
7 Congresal Titular Ezequiel Arauz
8 Congresal Titular Mariana Rodriguez
9 Congresal Titular Daniel Couseiro
10 Congresal Titular Roxana Villalba
11 Congresal Titular Ariel Burtoli
12 Congresal Titular Berenice Latorre
13 Congresal Titular Carlos Duberle
14 Congresal Titular Monica Avila
15 Congresal Titular Horacio Festucca
16 Congresal Titular Nelida Gazan
17 Congresal Titular Ezequiel Silva
18 Congresal Titular Soledad Martinez
19 Congresal Titular Carlos Tuzolino
20 Congresal Titular Myriam Alfonso
21 Congresal Titular Alejandro Ramírez
22 Congresal Titular Virginia del Valle Martínez
23 Congresal Titular Sergio Rodríguez
24 Congresal Titular Laura Ojeda
25 Congresal Titular Bienvenido Bebe Basalo
26 Congresal Titular Belén Gómez
27 Congresal Titular Mario Knorr
28 Congresal Titular Laura González
29 Congresal Titular Alejandro De Fazio
30 Congresal Titular Patricia Maciel
31 Congresal Titular Diego Iparraguirre
1 Congresal Suplente Iris Bejarano
2 Congresal Suplente Daniel Torres
3 Congresal Suplente Celia Carrieri
4 Congresal Suplente Javier Chino Torres
5 Congresal Suplente María Eva Pinto
6 Congresal Suplente Ernesto Damián González
7 Congresal Suplente Mariana Schiopetto
8 Congresal Suplente Leonardo Casazza
9 Congresal Suplente Carina Díaz
10 Congresal Suplente Agustín Acosta
11 Congresal Suplente Gabriela Valenzuela
12 Congresal Suplente Marcelo Florentín
13 Congresal Suplente Jesica Mendoza
14 Congresal Suplente Daniel Paz
15 Congresal Suplente Agustina Cabrera
16 Congresal Suplente Mariano Suarez