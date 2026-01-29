“Hoy no solo entregamos módulos alimentarios a 150 familias para paliar el impacto de una Canasta Básica que ya es inalcanzable para el pueblo. Hoy también montamos trinchera para defender derechos”, señalaron desde el Movimiento Social y Productivo Pedro Coria:

🔹 Soberanía Alimentaria: Asistimos a más de 750 personas frente a una Canasta de Indigencia que supera los $620.000. Comer no puede ser un lujo.

🔹 Salud y Educación: Realizamos el llenado de libretas de la AUH, garantizando que cada pibe y piba siga dentro del sistema, pese a los recortes.

🔹 Discapacidad: Brindamos asesoramiento integral. Porque la burocracia no puede ser una barrera para la dignidad de nuestros vecinos.

Mientras el costo de vida sube y la Canasta Básica Total roza los $1.400.000, nosotros elegimos estar donde la realidad quema. No es solo asistencia, es justicia social en el territorio.

Frente a la crueldad de los números que excluyen, oponemos la organización que abraza y el asesoramiento que empodera.