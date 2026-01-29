MetroGAS firmó un convenio con el Ministerio de Capital Humano de la Nación para impulsar la capacitación profesional de personas con conocimientos en la industria del gas que deseen iniciar su actividad laboral como gasistas matriculados y que busquen fortalecer, así, el empleo calificado y la seguridad en las instalaciones de gas natural.

El acuerdo fue firmado por la ministra Sandra Pettovello y por el director general de MetroGAS, Sebastián Mazzucchelli, y contempla la implementación del curso “Instalando Calor Seguro”, un programa que la empresa implementó hace ya 11 años y lo llevan adelante capacitadores voluntarios de la principal distribuidora de gas del país.

“Para MetroGAS es un orgullo ser referente en este tipo de capacitaciones. Este convenio forma parte de un camino sostenido para fortalecer la articulación público-privada y generar oportunidades de formación y empleo de calidad”, destacó Mazzucchelli tras la firma del convenio.

La capacitación tiene como objetivo transferir conocimientos técnicos y profesionales vinculados con las instalaciones internas de gas natural, brindando herramientas concretas para mejorar la empleabilidad de los participantes.

El curso se dictará de manera presencial en el Centro de Formación Laboral en Oficios que el Ministerio de Capital Humano reacondicionó de lo que fue el Instituto Garrigós, ubicado en el barrio porteño de La Paternal, y se desarrollará a lo largo de cuatro semanas, entre los meses de enero y febrero.

El programa contempla cinco módulos obligatorios y un sexto módulo optativo, con clases orientadas a contenidos técnicos, normativos y de buenas prácticas profesionales.

Al finalizar el curso, los asistentes contarán con los conocimientos necesarios para decidir la tramitación de la matrícula de gasista de segunda y/o tercera categoría, habilitante para realizar trabajos bajo condiciones seguras y confiables. Quienes quieran avanzar con la matriculación, deben acercarse luego a algún Centro de Formación Profesional de cada municipio o en la Ciudad de Buenos Aires para obtener el título habilitante.

Hace más una década que MetroGAS lleva adelante “Instalando Calor Seguro”, un programa de prácticas profesionalizantes que promueve una formación técnica, ética y orientada al servicio, que fue diseñado en un principio para capacitar a estudiantes del último año de escuelas técnicas del área de distribución de la empresa, que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 11 partidos del sur del conurbano bonaerense.

Desde que está en vigencia, el programa alcanzó a más de 8400 estudiantes de 264 escuelas, gracias a los casi 300 voluntarios que participaron y llevaron adelante más de 500 talleres.

Los resultados de la edición 2024 reflejan el impacto positivo de la iniciativa en la orientación laboral y el acceso a nuevas oportunidades: el 85,6% de los participantes consideró que la capacitación representa una salida laboral concreta como gasista matriculado, mientras que el 89% desconocía que podía tramitar la matrícula profesional a partir de su título secundario.