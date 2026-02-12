El diputado nacional y armador de La Libertad Avanza en la Provincia, Sebastián Pareja, inició la etapa de cambios en las conducciones seccionales mileistas. El primer paso de cara a la reorganización partidaria que terminará con modificaciones en las conducciones distritales.

El hombre de Karina Milei en territorio bonaerense acelera pensando en el 2027, por lo que año nuevo, indica, nombres nuevos: El nombramiento más reciente fue en la Primera Sección electoral, donde Pareja puso a uno sus hombres de confianza en el conurbano, el senador Luciano Olivera.

En la Segunda, Pareja nombró en la Segunda a Ezequiel Saccani, un ex armador de Patricia Bullrich en Pergamino. Mientras en la Séptima, Pablo Di Salvo es el nuevo coordinador seccional. Y en la Seccional Octava, La Plata, el cambio de coordinador se produjo a finales de 2025: Micaela Fragasso.

Las fuentes consultadas aseveran que el cambio de coordinadores seccionales es el primer paso de cara a la reorganización que Sebastián Pareja ejecuta para darle nuevos aires a los armados locales.

En el caso de Quilmes, comenzó a circular el nombre de la edil libertaria, la neoparejista para ser la coordinadora distrital de LLA, Estefanía Albasetti, quien sería la reemplazante del edil Daniel Rolón, el que quedó expuesto en la última sesión ordinaria votando junto al kirchnerismo y en disonancia al bloque mileista.