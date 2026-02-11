Los vecinos y vecinas de Berazategui pueden disfrutar de la amplia y variada oferta de propuestas culturales gratuitas del Ciclo de Verano 2026, que organiza la Municipalidad por iniciativa del intendente Carlos Balor.

A continuación se detalla la agenda para los próximos días en distintos puntos de la ciudad:

* Miércoles 11/02: “Taller de identidad murguera”, destinado a las infancias, a las 16.30. Complejo Cultural Municipal San Francisco, calle 23 y 149.

* Miércoles 11/02: “Cine móvil” a las 19.00: proyección de “Los 4 Fantásticos”. Sociedad de Fomento Barrio Once, calle 616 y 504.

* Jueves 12/02: “Teatro en El Patio”, a las 20.30: “Varieté Géminis” de Priscila Franco. Complejo Cultural Municipal El Patio, calle 149 entre 15 y 15 A.

* Viernes 13/02: “Patio de Tango y Folclore”, a las 20.30. Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, calle 148 y 18.

* Viernes 13/02: “Bera Suena”, a las 20.30: se presentan “Vida Pura” y “La Bomba del Ghetto”. Complejo Cultural Municipal La Humanitaria, Lisandro de la Torre y 52 (Hudson).

* Sábado 14/02: Taller “Inventos musicales. Creación sonora intuitiva”, a las 17.00. Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación, Av. Sabin entre 362 y 363.

* Sábado 14/02: “Vamos a la Plaza: clases abiertas y talleres para toda la comunidad”, a las 18.00. Plaza San Martín, Av. Mitre entre 6 y 7.

* Sábado 14/02: “Juntada: La Calle es carnaval”, a las 18.00. Complejo Cultural Municipal La Calle, 148 y 18 A.

* Domingo 15/02: Taller “Fábrica de juguetes”, a las 17.00. Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación, Av. Sabin entre 362 y 363.

* Domingo 15/02: “Café Literario”, a las 18.00. Complejo Cultural Municipal El Patio, calle 149 entre 15 y 15 A.

* Domingo 15 y lunes 16/02: “Carnaval de Bera”, a las 19.00. Av. Mitre entre calle 1 y 5.

Para consultar el cronograma completo, se puede ingresar a berazategui.gob.ar/cultura o a las redes sociales: @MuniBerazategui y @culturabe.